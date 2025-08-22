«Nos obligan a quedarnos en casa en vez de ir a ayudar»

«Pensamos que después de la DANA, del covid, del Alvia y de otras catástrofes esto iba a cambiar, pero nada cambia», lamentaba ayer el integrante de Emerxencias A Estada, Javier Cortizo.

Hace solo unos meses, junto a su compañero Enrique Reboredo, el bombero estradense trabaja para ayudar a los vecinos Valencia a reuperarse tras la Dana. «Aquello fue horrible pero al menos teníamos medios. Lo que está pasando en Galicia es peor», lamenta un hombre al que le duelen las imágenes de los vecinos intentando apagar el fuego que amenaza sus casas. Por ese motivo, Cortizo y Reboredo no dudaron en dejar sus vacaciones y crear un grupo de once bomberos con los que acudir al terreno y ayudar con su experiencia. Sin embargo, no han podido hacerlo.

El grupo de bomberos urbano estaba formado por dos estradenses, dos de Teo, uno de Ferrol y seis de Navantia. Tenían previsto partir el pasado lunes hacia la zona de Castro do Val (Ourense), donde ya se habían puesto en contacto con el alcalde y su equipo, que le aguardaba con los brazos abiertos para ayudar en las labores de extinción. «Teníamos todo arreglado. El Concello de A Estrada nos dio facilidades para cortar las vacaciones y nos permitió utilizar nuestro material. La verdad es que siempre nos dan facilidades en ese sentido, algo que hay que agradecerles. A Valencia, incluso llevamos un vehículo nuestro pero en esta ocasión no podíamos dejar a la base sin él, porque otro está a reparar, así que tuvimos que pedir uno», explica Cortizo.

El equipo solicitó uno de los coches motobomba que la Xunta ofreció a los Concellos para sus servicios de extinción, muchos de los cuales no se están utilizando para esa labor. Finalmente les concedieron uno de ellos que fueron al recoger el lunes por la mañana, teniendo previsto partir esa noche hacia Ourense. Para su sorpresa, no se lo dieron, pero tampoco lo hicieron el martes.

«Después de tres días intentando que nos cediesen una de esas motobombas que están tiradas en los almacenes de obras y después de permanecer el martes toda la mañana esperando delante de un portalón a que nos la diesen, resulta que nos comentan que en Ourense no son necesarios ni más motobombas ni más personal, y todo por orden del Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado», lamenta el estradense. «Lo que más nos duele es que esa misma mañana desde Castro do Val nos estaban llamando pidiéndonos que fuésemos, que la situación estaba mal».

Esa llamada de ayuda incluso hizo que se planteasen la opción de acudir al lugar aunque no contasen con una motobomba, pero finalmente descartaron esa opción. «No podemos ir sin permiso. Además, no tiene lógica. No podemos llegar allí y empezar a apagar el fuego con xestas», valoró. «Parece que los bomberos urbanos no valemos para apagar fuegos. ¿Prefieren que esté la gente intentando apagarlos? Lo lógico es que nosotros estuviésemos allí ayudando. Además, íbamos a ir gratis. Ni siquiera queríamos salir en las fotos. Solo queríamos ir a echar una mano».

Cortizo lamenta además la extraña situación de que acudan a Galicia bomberos de diferentes Comunidades de España para ayudar en las labores de extinción mientras que ellos no pueden hacerlo. «No tiene sentido que vengan bomberos de Cataluña y nosotros estemos en la playa o en casa, de vacaciones, sin hacer nada».

Además de a los bomberos que quisieron acudir a Ourense y al Concello de A Estrada, Cortizo también quiso agradecer su apoyo al Concello de Teo y a su concejal de Emerxencias, Juan Jesús Cerqueiro Pintos, «por su esfuerzo hasta el último momento para que varios de nosotros pudiésemos estar ayudando allá, poniendo vehículos a bomberos de Navantia, Ferrol,A Estrada y Teo, pero, y muy a nuestro pesar, nos quedamos en casa y seguimos de vacaciones mientras Ourense se quema». «Algo se está haciendo mal», sentenció.