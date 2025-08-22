El gobierno de Forcarei pide a Verónica Pichel que deje de «hacer el ridículo»

El gobierno local de Forcarei, a través de su portavoz, Alejo Vidal, emitió en la jornada de ayer un comunicado en el solicitan a la líder del PSOE local, Verónica Pichel, que «asuma de una vez por todas que perdió la Alcaldía tras ser censurada por la mayoría de la corporación el pasado 31 de julio» y que deje de hacer «episodios esperpénticos y papelones como lo de asaltar en plena calle a los niños participantes en el servicio municipal de conciliación estival solo para hacerse una fotografía que publicar en las redes sociales».

«Creemos que los niños de nuestro ayuntamiento no tienen que aguantar que la portavoz del PSOE se ponga a la puerta del Centro Social para sacarse una foto con ellos a hurtadillas simplemente para satisfacer su ego. Que los deje en paz y tranquilos, que son menores», lamentó el concejal popular, que cree que Pichel “sigue inmersa en su pataleta infantil después de 21 días y no deja de hacer el ridículo, porque su egocentrismo y su manía no le permiten admitir que ya no gobierna en el municipio”.

Además, Alejo Vidal le exigió a Verónica Pichel y a los demás integrantes del anterior ejecutivo socialista que, «ya que muestran tanta preocupación por las redes sociales, procedan a transferir de inmediato la página oficial de Facebook del Concello» al nuevo gobierno forcaricense de Belén Cachafeiro “porque es inadmisible que las tenga secuestradas y retenidas en una demostración de no saber perder y de absoluto desprecio por el funcionamiento de la democracia”.

«Verónica Pichel le está robando a los vecinos la posibilidad de obtener información pública del Concello, lo que demuestra que no le importa absolutamente nada ninguno de los más de 3.000 forcaricenses. Solo muestra interés por su narcisismo y mintió descaradamente cuando, en el pasado pleno de investidura, dijo que aceptaba las reglas del juego», señaló Vidal, que informó que esta cuestión para recuperar esta página oficial ya está en manos de los servicios jurídicos del Concello de Forcarei.

Moción justificada

«La moción de censura estaba más que justificada por la nula gestión de estos seis años, pero lo que está haciendo con el secuestro del Facebook o el papelón de tomar una fotografía del servicio de conciliación por asalto confirman aún más que era urgente su marcha de la Alcaldía por sectarismo y no saber estar», concluyó el portavoz del gobierno local.

Estas críticas contra la exalcaldesa de Forcarei llegan después de que el pasado mes de julio Belén Cachafeiro se convirtiese en alcaldesa de Forcarei, tras un tenso debate de la moción de censura presentada por su grupo, el Partido Popular, y el concejal no adscrito, Rafael Fiestras.