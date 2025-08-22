Dozón presume de experiencia en Pena de Francia

Un año más y pese a la tristeza que aún pervive en muchos vecinos por el reciente incendio forestal de O Castro, el área recreativa de Pena de Francia, en Dozón, volvió a acoger la Xuntanza das Persoas Maiores. Es, para muchos, una cita obligada a finales de agosto, que sirve para honrar a los más veteranos del municipio pero también para compartir mesa, mantel y recuerdos en uno de los entornos más bellos del municipio. No en vano, hace tres años el Concello acometió trabajos de limpieza y plantación de árboles en una superficie de 4,1 hectáreas.

Adolfo Campos, junto a los dos vecinos galardonados. / Cedida

La jornada, como en ediciones anteriores, comenzó con una misa en la capilla y dejó paso a una comida servida por el Mesón A Roda, de Rodeiro, y a la que acudieron 150 personas. El único requisito para poder participar en ella era estar empadronados en el municipio. Los mayores de 60 pudieron asistir de forma gratuita. Y también, como en anteriores ediciones, hubo un detalle para los asistentes más veteranos al evento. En esta ocasión el alcalde, Adolfo Campos, entregó sendas figuras de Sargadelos a José Vázquez Blanco, de 95 años y vecino de Piñeiro, y a María Celsa Zobra Enríquez, que tiene 91 y es vecina de Sanguiñedo. Se llevaron, además, una salva de aplausos de todos los asistentes. Antonio Barros, que ya ha actuado en anteriores citas lúdicas del municipio, se encargó ayer de una banda sonora en la que no faltaron pasodobles y boleros, esa música que pudo ser referente de la generación más veterana de Dozón pero que también saben bailar, y tararear, otros vecinos más jóvenes.