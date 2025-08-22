La antesala al plato grande: la jornada de la empanadilla

Hoy la gente hará la digestión con el Esmorga Folk, que comienza a las 21.30 horas y cuenta con la actuación de De Ninghures

Taller infantil de empanadillas en el restaurante Terra Mollada. | Bernabé

Antía Suárez

Antía Suárez

Silleda

A Bandeira fue ayer el epicentro de la empanadilla. Un día más de as Festas do Verán local, y en la jornada pasada gastronomía y música convivieron en un plan que atrajo tanto a grandes como a pequeños. Primero se celebró la décimo tercera Ruta da Empanadilla, la gente pudo disfrutar de este plato por los bares de la villa, amenizados por Sin Son y la charanga Os Kokakolas. Una actividad con mucho éxito fue la taller infantil de empanadillas del restaurante Terra Mollada. Por la noche tuvo lugar la vigésimo sexta edición de Bandeirock, que este año contó con grupos como Cuarta Xusta, Calle del Ruido, Rodrígo Ramos y Banda, Marela y Leria.

Hoy, el plato estrella de la jornada será otro festival: el Esmorga Folk. A partir de las 21.30 horas actuarán: As Estraloqueiras, Carapaus, Catuxa Salom, De Ninghures y Tiruleque. Estos dos últimos conciertos, forman parte del programa +Música de la Deputación de Pontevedra, que comenzarán a partir de las 23.45 horas.

Además, hoy habrá dos actividades previas al festival. A las 17.00 horas, juegos tradicionales con Sororas, y a las 19.00 horas, la trigésimo quinta edición de Campionato de Tiro á Corda, en la Carballeira da Pomba.

