Entrevista | Ángela Carou Voz e percusión de Ailá
«Ofrecemos unha foliada: tocamos para que bailedes»
O grupo picheleiro leva dende 2019 espallando a seu repertorio por toda Galicia e o mundo enteiro. Fai música galega con ritmos contemporáneos baseada en pezas tradicionais. Vén de presentar novo traballo, ‘Tradimensional’, un álbum que recolle colaboracións con asociacións e intérpretes do movemento tradi
O grupo compostelán Ailá serán os encargados de pechar a da vixésimo sexta edición da Festa da Malla Tradicional de Doade, Lalín, que se celebra mañá, sábado 23. O evento comezará ás 11:00 horas, coa apertura da mostra de artesanía e rematará co concerto ás 19:30 horas. A formación forman parte do movemento tradi, un xénero en auxe que mestura recursos modernos coa música tradicional galega.
—É a primeira vez que actúa Ailá pola comarca?
Xa temos actuado polo Deza, na Bandeira e ao comezo do verán nos Pendellos de Agolada, aínda así, segue a ser unha zona bastante inexplorada, de momento. Esta é a primeira vez que tocamos no concello en Lalín.
—Como comezou a agrupación?
Fundámola a finais do 2019, na pre-pandemia. Nos coñeciámonos da Casa das Crechas, un espazo mítico en Santiago de foliadas, e Xan Pampín xerou a idea de formalo grupo. Comezamos facendo recollidas musicais, e elaborando arranxos das mesmas para podelas interpretalas. A idea de chamalo Ailá, en fin, fixemos unha definición un pouco friki, que é que «Ailá é sentimento feito palabra». Pero en realidade é un resumo dos laleos, algo que nos caracteriza moito nos nosos cantos tradicionais. É algo que se emprega moito nas estrofas, e polo tanto quixemos darlle o protagonismo que ten.
—Como describiría o xénero do grupo?
Facemos músicas de recollidas, moitas delas durmidas, outras non porque son típicas nas foliadas. Acudimos moito ao Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOIO) do Museo do Pobo Galego, onde se atopan millóns de pezas recollidas polas aldeas galegas. Nos con estes recursos musicais, facemos arranxos modernos e dámoslle un sentido para que se sigan gozando a día de hoxe, máis alá de que sexan unha peza de museo.
—A que se refire co toque moderno?
Pois por varias cousas, pode ser pola formación que se emprega para unha canción, pero en xeral, é calquera variación que se faga na música tradicional que sexa un cambio de como se facía orixinalmente. Por exemplo, un acordeón e unha zanfona mesturada cunha voz masculina e feminina. Por enriba de todo, o noso obxectivo sempre é facer música para que a xente baile. Entón igual nun serán tradicional non vías unha zanfona, un acordeón, un bombo e unha voz masculina; pero para nos esta é a nosa formación e o noso xeito de tocar. Elaboramos ritmos contemporáneos mesturados coa música tradicional.
—Consideran que están dentro do movemento tradi?
Si que nos consideramos dentro desta etiqueta. Agora ben, dentro do tradi hai xente que fai arranxos sobre música tradicional e outra que mete detalles de tradicional en modernas. Nos formamos parte do primeiro grupo, non empregamos bases electrónicas nin pop. O máis alternativo que facemos é a mestura con outras culturas, no álbum Sansolimón fixemos unha peza cunha chica italiana, unha con infuenzas bretonas, ou por exemplo Funañá, unha mestura entre unha aña e o funaná caboverdiano.
—E polo que parece o seu repertorio funciona, tocan por toda Galicia e incluso fóra de España.
Sen dúbida. Tivemos o privilexio de poder actuar no Celtic Connection de Glasgow, Escocia, e no Festival Intercéltico de Lorient, Francia. Fomos incluso a Corea do Sur a inaugurar unha pedra do Camiño de Santiago. Pola península tamén participamos en varios festivais: en Asturias, Cataluña, etc.
—E ao final conseguides o obxectivo: que a xente baile coa súa música?
Eu creo que si, aínda que todo depende do público. O baile tradicional, que pode ser o solto e o agarrado, o agarrado todo o mundo sabe facer un pasodobre, pero cando é música para bailar solto, como a muiñeira, hai máis dificultades. Cando estás nun tipo de ambiente que sabe bailar ese tipo de música e vas observando como se van formando catro ou cinco rodas polo medio do público, cunhas filas longuísimas, vendo como a xente o goza, iso da moitísimo gusto. Pero respondendo á pregunta, si. Porque aínda que non saiban bailar, moven os pés. Isto foi algo que nos fixo moita gracia en Glasglow, porque era un concerto en auditorio coa xente sentada en butacas. A xente estaba animada, e aínda que non se levantaron, movían os pés e o corpo.
—Este ano presentaron novo traballo, o álbum Tradimensional, de que trata?
É a música de Ailá con moitas colaboracións, con asociacións representativas, compañeiros da música tradicional, como por exemplo Cantigas e Agarimos, Ferriñas Bravas, o Fiadeiro, cantareiros de Cantigas e Frores ou as cantareiras de Ultreia. Persoas que están no tradi, todas as pezas son colaborativas para darlle visibilidade e representación a todas as asociacións e o mundo do tradi, na que nos movemos e do que bebemos moito.
—Parte deste repertorio tocarano na Malla?
Por suposto, este e moitas das cancións de anteriores traballos.
—E que se pode agardar do concerto deste sábado de Ailá ?
Para todo aquel que non estea moi metido no tradi, vai ser un espectáculo para divertirse e bailar. Sempre se dicía, cando se facían as recollidas das integrantes, que elas tocar non querían, que o que lles gustaba era bailar. Tiñan que facer quendas para tocar, pero neste concerto está xa a cousa solucionada: nos tocamos e vos bailades. É música para todo o mundo, para rapazada, maiores, etc.
