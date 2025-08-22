«Adoro la comedia y quise vencer el miedo escénico»

Nacho Sanmartín actuará este domingo a las 20.00 horas en la Taberna A Riala en A Estrada, cerrando así la temporada de actuaciones que volverá a comenzar dentro de un mes, aproximadamente. Él empezó a frecuentar los espectáculos de monólogos en 2012, como un espectador entusiasta que no se perdía ni una función, queriendo aprender en directo del mundillo para algún día, poder dar el salto al escenario.

«Los cómicos que me veían ir mucho a verlos, al ir a saludarlos, poco a poco me iban animando a que me lanzara. ‘El próximo día pruebas tú’, me decían», recuerda. Y así, en 2013, se subió por primera vez a una tarima. Desde entonces, casi una década después, este joven estradense mantiene una rutina irregular pero constante: «Más o menos podré hacer una actuación al mes, a veces dos, aunque hay otros que ninguna. La verdad es que no llevo la cuenta», asegura.

Su primera experiencia no se le olvida: «Para mí sigue siendo muy parecida cada vez. Una de las razones por las que quise probar fue para combatir mi miedo escénico. Y sigo teniendo problemas con estar encima de un escenario. Me gusta horrores la comedia, escribir un chiste y que la gente lo encuentre gracioso, pero la parte de estar en el escenario nunca fue mi favorita», confiesa.

El recorrido no siempre fue fácil. Una de sus peores actuaciones la recuerda en un bar de Vigo donde, por culpa de la luz intensa, veía con claridad a todo el público: «Me colapsé totalmente. No sabía qué decir, y la actuación al principio fue fatal. Pero en general suelo empezar mal y terminar mejor. Eso lo voy repitiendo cada vez».

Si bien su carrera nació en Galicia, el detonante estuvo en Madrid. «Cuando empecé fue porque tuve varios viajes hacia la capital y allí me dedicaba a esperar las transmisiones de monólogos. En uno de los primeros me recomendaron a Denny Horror. Me dijeron que era un cómico gallego muy bueno, y que tenía que ir a verlo. Cuando volví, lo busqué, empecé a verlo en directo, y más tarde fue el primero que me ofreció sitio para probar», señala Nacho.

Estilo y creatividad

A la hora de definir su estilo, Nacho todavía duda: «Mi humor tiende a ser blanco, pero me gusta que tenga algo de política. Estoy en proceso. De hecho, el primer año me pasé un año entero hablando de los jabalíes», añade entre risas. Esa oscilación entre la observación cotidiana y la crítica social marca sus actuaciones, que él considera que todavía están en evolución.

Sobre su método creativo, él va combinando paciencia con espontaneidad: «Cuando encuentro algún tema que me interesa lo voy rumiando, dándole vueltas. La semana antes de actuar escribo ya lo que quiero contar. Intento ensayarlo un par de veces, pero tampoco demasiado, porque después pierde frescura. Mis chistes suelen estar mejor escritos que ejecutados, me lo dicen mucho los compañeros», añade.

Aunque pueda sorprender a más de uno, Nacho Sanmartín asegura que la escena gallega es vibrante y muy potente: «Ahora mismo hay unos seis micros abiertos o shows regulares. Yo me desplazo a Santiago, A Coruña o Vigo, que son las tres capitales del humor en Galicia». Por su parte, él incluso impulsó en 2022 un proyecto para difundir la comedia gallega en redes sociales: «Quería crear un calendario para que la gente supiera qué había cada semana. A mí mismo, gustándome tanto, me costaba enterarme. Y pensé que era importante facilitarlo para que los interesados estuvieran también atentos».

Nacho insiste en que la mejor puerta de entrada a la comedia es asistir primero como público. «Lo primero es ir a ver espectáculos un par de veces, para saber qué es de verdad. Y luego hablar con los cómicos. Siempre estamos abiertos a recomendar, a dar consejos. Después de eso, lo más difícil es dar el paso: apuntarse y subirse al escenario», comenta el estradense.

Lo tradicional vs las RRSS

El fenómeno de la comedia en redes sociales, con clips virales y el auge de la improvisación con el público, le parece un terreno aparte, que aunque da mucha más visualización, no es tan sencillo como parece. «La improvisación es otra disciplina diferente al monólogo. En Santiago lleva años funcionando muy bien y muchos cómicos combinan ambas. Pero en el estándar tradicional lo que prima es el texto, no tanto la interacción. A veces el público espera que le hablen directamente, y ahí puede haber un choque de expectativas». opina Nacho.

Nacho Sanmartí­n, cómico estradense que cierra el ciclo este domingo en A Riala. / Cedida

Por otro lado, reconoce que mantener esos pequeños espacios no siempre es sencillo: «Este año hubo algo menos de público, por lo que me planteo reducir fechas y aumentar la calidad de los cómicos para que sea más atractivo». En paralelo, también valora dar un giro a su carrera: «Estoy dudando de si seguir tan encima del escenario. Lo que sí seguiré haciendo es escribir. Y me planteo empezar con el humor gráfico, tipo cómic. Siempre me gustó dibujar y me atrae la idea de unirlo con el humor».

Nacho colabora en Santiago con la Demo Open League, y también impulsa el ciclo que cierra la temporada este domingo en la Taberna A Riala, sirviendo como punto de encuentro para público y comediantes. Allí vivió momentos especiales, como el debut de su propio hermano: «Fue uno de los mayores orgullos que tuve este año. Conseguir que una persona debutara en una actuación en A Estrada, y que encima fuese mi hermano, fue algo increíble», relata.