Acuerdo entre la ACE y ABanca por las empresas de A Estrada

La Asociación Comarcal de Empresarios (ACE) de A Estrada y ABANCA acaban de firmar, un año más, su convenio de colaboración, que se enfoca, entre otras cosas, en paliar las necesidades de los negocios de la comarca a través de un plan de financiación integral.

