Más de 1.000 alegaciones para frenar a los éolicos
El macroproyecto eólico que amenaza A Estrada y Cerdedo-Cotobade, entre otros concellos, con la instalación de 40 aerogeneradores y una línea de alta tensión de 45 kilómetros, avanza pese a que colectivos y vecinos presentaron ya más de 1.000 alegaciones para defender su territorio antes de que termine el plazo, que es el jueves 28 de agosto.
