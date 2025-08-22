Más de 1.000 alegaciones para frenar a los éolicos

El macroproyecto eólico que amenaza A Estrada y Cerdedo-Cotobade, entre otros concellos, con la instalación de 40 aerogeneradores y una línea de alta tensión de 45 kilómetros, avanza pese a que colectivos y vecinos presentaron ya más de 1.000 alegaciones para defender su territorio antes de que termine el plazo, que es el jueves 28 de agosto.