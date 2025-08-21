Entrevista | Xaime Estévez Vila Músico, docente e investigador
«É unha honra moi grande porque eu levo sendo gaiteiro desde os dez anos»
A Festa do Gaiteiro de Soutelo de Montes, unha celebración con numerosas actividades musicais que homenaxea este sábado a Avelino Cachafeiro, acollerá como pregoeiro a Xaime Estévez, músico, investigador e catedrático de música, quen quedou moi sorprendido pola súa elección, pero que a acolleu cunha profunda honra, pois este instrumento lévao acompañando ao longo de cincuenta anos
Xaime Estévez, natural de Mos, é un músico, investigador e profesor. Ademais de catedrático no Conservatorio Superior de Música de Vigo, tamén toca a gaita en Os Terribles de Donas, xunto a outros grupos. Con máis de catro décadas ligado á gaita e á docencia, vén de ser nomeado pregoeiro das Festas do Gaiteiro de Soutelo de Montes, en Forcarei, unha cita emblemática da cultura galega que homenaxea a figura de Avelino Cachafeiro, quen foi nomeado Mellor Gaiteiro de Galicia fai un século e un ano.
-Que significa para vostede ser o pregoeiro das Festas do Gaiteiro de Soutelo de Montes?
-Foi unha sorpresa, porque nunca me pasara pola cabeza. Para min é unha honra moi grande. Eu son gaiteiro desde neno, aprendín a tocar a gaita con 9 ou 10 anos. Máis tarde estudei no Conservatorio de Vigo e, ao longo da miña traxectoria, Soutelo e a figura do gaiteiro estiveron moi presentes. Teño dúas publicacións, un libro de 1987 e outro de 2012, nas que utilizo a imaxe do gaiteiro de Soutelo, tanto nas primeiras páxinas como na portada. Ademais, desenvolvín unha proposta didáctica arredor desa figura. Sen pensalo moito, para min o gaiteiro de Soutelo converteuse nunha estrela de referencia, un símbolo fundamental para todos os que amamos este instrumento.
-As festas naceron como homenaxe a Avelino Cachafeiro e hoxe son un punto de encontro de músicos de toda Galicia. Que mensaxe lle gustaría transmitir no seu pregón ás novas xeracións de gaiteiros e gaiteiras?
-Hai varias ideas que quero subliñar. A primeira é que, aínda que o gaiteiro de Soutelo é unha referencia absoluta, temos que seguir transmitindo ese patrimonio inmaterial ás novas xeracións. Moitos rapaces non saben quen foi nin que representa, e cómpre educalos na importancia da nosa herdanza cultural. Outra cuestión é que o patrimonio non é só pasado: é sobre todo futuro. A mellor prevención contra a perda da memoria cultural é manter viva a tradición. Tamén quero destacar o papel fundamental das asociacións culturais. Con moitas dificultades e, ás veces, sen apoio suficiente, son elas as que manteñen vivo o noso patrimonio. Por último, gustaríame transmitir unha idea que considero esencial: a nosa gaita é unha gaita de paz. En tempos de guerras, a gaita representa convivencia, concordia, orgullo cultural. Onde soa a nosa gaita, hai paz. Esa é unha das grandes leccións que debemos reivindicar.
-Como profesor e investigador, pensa que a gaita e a música tradicional están ben integradas no sistema educativo actual?
-A situación é complicada. Hoxe os rapaces están expostos a unha cantidade enorme de información global, e iso fai que moitas veces se apaixonen por culturas afastadas, como a nipoa, pero non teñan o mesmo interese pola súa propia tradición. É curioso, porque temos o galego e a nosa música ao noso carón, pero en moitos centros os alumnos seguen falando castelán entre eles e afastándose da cultura máis próxima. Todo o que se faga para incluír a música tradicional nos programas educativos, para organizar actividades culturais ou apoiar asociacións locais, é pouco.
-Entre os seus antigos alumnos figura o recoñecido gaiteiro Carlos Núñez. Que supón para vostede ver o éxito de músicos que pasaron polas súas aulas?
-Fun profesor de gaita no Conservatorio Superior, sobre todo nos oitenta e noventa, que foi cando impartín máis clases. Daquela coincidín con Carlos Núñez, que era un rapaz de once anos, mentres eu tiña cerca de dezaoito. Tiven a honra de telo como alumno e logo tamén como amigo. Logo tamén pasaron numerosos grandes músicos, e para min é un orgullo poder dicir que, polo menos, non lles impedín chegar a ser os grandes músicos e persoas que son.
-Se tivese que escoller, con que papel quedaría: docente, investigador ou músico
-É difícil separar unha cousa da outra, porque as tres forman parte de min. Pero se teño que escoller, diría que a miña vocación principal é a docencia. O contacto coas novas xeracións, o feito de ensinar e transmitir, iso é o que me define. A investigación, a composición e a interpretación tamén son dimensións moi importantes, que me completan como músico, pero o corazón da miña vida profesional está no ensino.
-E para rematar, como ve vostede o futuro da música tradicional galega e da gaita?
-Penso que hai unha xeración nova moi preparada e iso é motivo de orgullo. Non será maioritaria, pero hai xente nova con moita formación e ilusión. O importante é que esa xeración non perda as raíces. A gaita galega vén dunha tradición concreta. Se alguén non sabe quen foi o Gaiteiro de Soutelo, algo está fallando. Non podemos perder a conciencia de onde vimos, porque iso marca tamén cara a onde imos.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas