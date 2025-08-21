Los superhéroes llegan a A Bandeira

Arrancan as Festas de Verán da Bandeira con la séptima edición do Entroido de Verán. Este año, la fiesta contó con una temática clásica: disfraces de superhéroes y superheroínas. Este carnaval programó varias actividades para amenizar el primer día de festejos, como una entrega de premios a los mejores disfraces y animación musical. Para los más peques, a partir de las 19:00 horas hubo una yincana infantil. A las 23:00 horas, tuvo lugar el concurso de disfraces con premios a los más originales. La fiesta estuvo amenizada por Dj MdeMasu y Dj Iago CID en la rúa Camilo José Cela.

Gente en las terrazas en el primer día de fiestas. | Bernabé

La localidad se prepara hoy para el segundo día de fiestas con una de las citas más esperadas: el festival Bandeirock. La jornada comenzará hoy a partir de las 18:00 horas, con la trigésima edición de la Ruta da Empanadilla por los locales hosteleros de la villa, amenizada por el grupo Sin Son y la charanga Os Kokakolas. Los más pequeños no se quedaron desatendidos en esta programación, ya que cuentan a las 19:30 horas con un taller infantil de elaboración de empanadillas en el Restaurantes Terra Mollada, para el que era necesario inscripción previa para participar, abierta hasta el martes 19.

A las 21:30 horas dará comienzo la vigésimo sexta edición del Bandeirock, en la Carballeira de la Pomba. Este festival lleva desde 1998 trayendo música rock a A Bandeira, un escenario por el que pasaron Herdeiros da Crus, NAO, Boyanka Kostova y muchos otros. Este año actuarán el artista silledense Rodrigo Ramos e Banda, Cuarta Xusta, Calle del Ruído, el grupo local Marela y Leria.

A Bandeira estará en fiestas hasta el domingo y a lo largo de la semana habrá actividades muy anticipadas, como el festival Esmorgafolk mañana a las 21:30 horas y XLIX Edición da Festa da Empanada este sábado. El Concello recuerda que durante estos días habrá cortes de tráfico por la localidad, y de forma extraordinaria, se suspenden los fuegos artificiales en el municipio por el riesgo de incendios.