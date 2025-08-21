Silleda recibe 25.000 euros para adquirir material deportivo

La Diputación aprueba una ayuda de casi 25.000 euros para que el Concello de Silleda adquiera distinto material deportivo que instalará en distintos espacios de ocio al aire libre y en sus complejos deportivos. En concreto, con esta subvención el Concello dezano podrá adquirir unidades combinadas de porterías de fútbol sala y balonmano con canastas de baloncesto para las plazas Juan Salgueiro tanto de Silleda como de A Bandeira. Además, podrá renovar equipamientos en el campo de fútbol de A Gandareira, el complejo deportivo de Silleda y el campo de fútbol de Mularedos. Comprará productos como redes de protección, bancos y perchas.