Segue aberta a biblioteca no recinto dos Pendellos

Ángel Utrera habilita un área destinada á literatura infantil | Destaca a boa acollida da súa iniciativa

Os libros están a disposición de veciños e de visitantes en varios pendellos | A. Utrera

REDACCIÓN

Agolada

A mediados de xullo Ángel Utrera, colaborador de FARO, volveu colocar en varios dos Pendellos, un ano máis (e van sete) ducias de libros que están ao dispor de veciños e visitantes, coa condición de estas persoas deixen outro volume a cambio. É unha forma novidosa, e moi ben acollida, de protestar polo peche da biblioteca municipal, en 2012 e dentro dun plan de recorte de gastos. Esta ‘biblioteca reivindicativa’ continúa aberta, conta cunha sección específica para o público infantil, e admite doazóns voluntarias. Sen dúbida, estamos ante un reclamo máis para visitar un dos recintos máis grandes que se conservan en Galicia e que antano albergaban as populares feiras do 12 de cada mes.

