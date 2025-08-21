Segue aberta a biblioteca no recinto dos Pendellos
Ángel Utrera habilita un área destinada á literatura infantil | Destaca a boa acollida da súa iniciativa
REDACCIÓN
Agolada
A mediados de xullo Ángel Utrera, colaborador de FARO, volveu colocar en varios dos Pendellos, un ano máis (e van sete) ducias de libros que están ao dispor de veciños e visitantes, coa condición de estas persoas deixen outro volume a cambio. É unha forma novidosa, e moi ben acollida, de protestar polo peche da biblioteca municipal, en 2012 e dentro dun plan de recorte de gastos. Esta ‘biblioteca reivindicativa’ continúa aberta, conta cunha sección específica para o público infantil, e admite doazóns voluntarias. Sen dúbida, estamos ante un reclamo máis para visitar un dos recintos máis grandes que se conservan en Galicia e que antano albergaban as populares feiras do 12 de cada mes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas