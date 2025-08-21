O Club Amigos da Boina, convidado ao Folión dos Carros
A entidade ten prevista a celebración do seu capítulo anual no concello de Chantada | Será en novembro e nomearase ao alcalde, Manuel Lorenzo
Directivos do Club de Amigos da Boina de Galicia, que ten a súa sede social en Lalín, asistirán en calidade de invitados ao desfile do Folión de Carros, que se vai celebrar o próximo sábado día 23 de agosto, dentro do programa das festas patronais de Chantada, segundo acaba de confirmar o seu presidente, o xornalista ourensán Antón Alonso Soares. Logo da presenza nesta edición de 2025, agárdase para o ano vindeiro a participación no desfile dun bo número de asociados, a imposición da boina ao pregoeiro que designe a organización e que un representante da directiva forme parte do xurado encargado de valorar as carrozas que participen neste evento anual que organiza a Asociación Cultural Amigos do Folión, coa colaboración do Concello de Chantada. O desfile ten dende 2002 a distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia e a de Ben de Interese Cultural dende 2019.
José Luis Cortiñas
Para o 15 de novembro, o Club de Amigos da Boina ten prevista a celebración do seu capítulo anual no concello de Chantada, cunha serie de actos que inclúen o nomeamento de novos membros, entre eles o alcalde Manuel Lorenzo Varela, con quen mantiveron días pasados unha reunión o citado presidente do Club, Antón Alonso, e máis o secretario Manolo Seixas, para concretar detalles do encontro de cuxa organización se encargará o enxeñeiro chantadino José Luís Cortiñas, tamén membro da asociación da Boina, que incluirá unha degustación de produtos típicos desta localidade lucense de Chantada, como as castañas e cogomelos, acompañados do viño novo, e no que participarán unha boa parte do máis do centenar de membros que integran o Club, chegados de diversos puntos de Galicia e do resto de España. O pasado ano, o capítulo anual deste Club fundado en Lalín en 2023, celebrouse no concello pontevedrés de Silleda.
