«A miña diferenza cun asesor e que eu acompaño e ensino»
En plena pandemia, cando a incerteza era a tónica dominante, Lucía López, natural da Estrada, decidiu dar un paso adiante e lanzar o seu propio proxecto de emprendemento: «Abundanthia», empresa dedicada á educación financeira, que converteu un problema persoal nunha solución laboral para ela e outros
Fai cinco anos, en plena pandemia, cando o mundo parecía deter o seu ritmo, a estradense Lucía López Ferradáns decidiu iniciar unha viaxe persoal e profesional que a levaría a fundar Abundanthia, unha empresa de educación financeira que cumpre xa un lustro de traxectoria. O proxecto xurdiu, como ela mesma recoñece, da súa propia necesidade: «Eu buscaba algo que me axudase a min mesma, porque sentía que non tiña encamiñada a miña economía familiar. Ao investigar e formarme, descubrín a figura do educador financeiro, que nin sequera sabía que existía. Como a min me serviu tanto, decidín formarme para poder acompañar a outras persoas».
A súa formación chegou a través dun curso certificado pola Asociación de Educadores e Planificadores Financeiros (AEPF) de Galicia, con sede en Santiago, garantindo a súa profesionalidade. A partir de aí, López Ferradáns mergullouse nun labor que combina o acompañamento individual con obradoiros e colaboracións con empresas e asociacións. Entre elas, destaca a súa presenza en Radio Estrada, onde cada quince días participa cun espazo divulgativo: «Entramos para comentar cuestións financeiras básicas, dar consellos prácticos e, sobre todo, normalizar unha conversa que moitas veces xera medo ou incomodidade, pero é necesaria».
O seu traballo, explica, non é o dun asesor financeiro. A diferenza é clave. «Eu non vendo produtos financeiros. Non che vou dicir: mete o teu aforro nesta conta. O que fago é acompañar a persoa para que entenda cal é a súa situación, para que defina obxectivos e adquira hábitos. Se despois quere investir, claro que necesitará un asesor, pero antes diso hai que facer un camiño que moita xente nunca percorreu», sinala. A educadora conta que, antes de aforrar e investir, é necesario saber «para onde vai o diñeiro» e cales son os obxectivos persoais.
Ese camiño estrutúrase arredor de cinco piares, os chamados «cinco pasos da educación financeira»: ubicar á persoa na súa situación actual e os seus obxectivos, a creación dun fondo de emerxencia, a protección da contorna próxima, a regulación dos gastos e, finalmente, a posibilidade de investir. «Sen estes pasos previos, é moi difícil chegar a un aforro sólido. E se non hai aforro, tampouco pode haber investimento», resume.
Este traballo, que se basea nos hábitos financeiros, é o que ela aborda nos seus cursos e sesións. Mentres que un asesor financeiro pode venderche produtos e dicirche onde investir, Lucía preocúpase polo proceso previo. A súa metodoloxía baséase en cursos iniciais de catro sesións, nas que cada participante se avalía e establece o punto de partida, seguidos dun seguimento personalizado. «O plan inicial está moi ben, pero o camiño nunca é recto. Por iso é necesario acompañar, revisar e axustar», engade.
Co tempo, Abundanthia foi medrando, aínda que sen présas: «O percorrido foi lento, porque comezar en 2020 non era o mellor momento, pero hoxe estou contenta. Cando fas algo que che gusta, todo cobra máis sentido». A súa experiencia levouna a traballar, sobre todo, con autónomos, un sector que coñecía polo seu pasado laboral en asesorías: «Ao principio pensaba que me enfocaría máis en familias, pero a práctica foi levando cara ao traballo con profesionais por conta propia. Ten moita lóxica, porque é un colectivo que necesita apoio constante para organizar ingresos, gastos e outros proxectos».
No último tempo impartiu tamén formacións colectivas, como un curso en liña en colaboración cunha asesoría de Santiago, no que participaron entre quince e vinte persoas. «Ese formato permíteme chegar a máis xente e abrir horizontes, pero o que non quero é perder nunca a parte personalizada, que é onde se produce o cambio real», di Lucía.
Trucos e proxectos futuros
De cara ao futuro, a súa principal meta é continuar a súa formación para ofrecer sempre unha atención de calidade no seu traballo. Para aqueles que queiran comezar a mellorar a súa xestión económica, Lucía ten un consello claro: «non hai «truco ningún. O máis importante é ser conscientes do que queremos na nosa vida e entender que o aforro é a base de calquera crecemento», conclúe.
Desde a súa oficina en Berres, onde combina a vida familiar co traballo en liña, López Ferradáns ofrece servizos a toda Galicia, e non descarta desprazamentos cando é necesario. Iso si, admite que as redes sociais non son a súa prioridade: «É un tema que teño bastante abandonado. Prefiro investir tempo en estar con grupos ou empresas presencialmente. Cando es autónoma, hai que escoller, e non dá tempo a todo. Tamén hai que vivir, está claro», comenta entre risas.
Se tivese que dar un consello sinxelo a quen queira empezar a mellorar a súa relación cos cartos, sería este: «Hai que ser consciente de se estamos a gusto coa vida que temos. Se non o estamos, hai que buscar melloras. Eu podo axudarlles a intentar controlar esa parte pouco a pouco, para que despois cando aprendan poidan facelo por eles mesmos».
