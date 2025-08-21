La mayoría de los parados desea trabajar en los servicios y solo el 5% en la construcción

Sectores esenciales para la estructura de un país alertan desde hace tiempo de los problemas que sufren para atender su carga de trabajo por falta de personal. Más allá de la temporalidad o las condiciones de cada puesto, la sociedad de servicios se extiende sin freno y cada vez son más los empleos ligados a este amplio sector, no en vano son los que tiran de la economía que, cuando el paro aumenta, se resiente.

La mayoría de los demandantes de las comarcas, según los datos que maneja el Servicio Público de Empleo, desea trabajar en una profesión del sector servicios. Ahí se concentra el 66% de las 3.623 solicitudes que figuran en la relación referida a los concellos de las comarcas correspondiente al pasado mes de julio; es decir, estamos ante un balance reciente que ofrece una realidad muy certera de lo que acontece en Deza y Tabeirós-Montes. Son 2.400 las personas que demandan un puesto de trabajo, un volumen que supera a todos los demás sectores productivos juntos de los que aparecen analizados en este informe. Como acontece con el paro o los contratos laborales, los municipios más poblados son los que tienen una mayor dependencia de este sector económico y por ejemplo de los 1.372 demandantes absolutos que constan en A Estrada, 978 son para servicios; es decir, la proporción se incrementa hasta el 71%. En Lalín el porcentaje cae prácticamente diez puntos y en este segmento económico se incluyen 748 del total de 1.228 demandantes. La cifra en Silleda escala hasta el 69,8%, con 148 personas del total de 428 interesadas en un empleo en los servicios. En Vila de Cruces son el 65 por ciento de los 228 demandantes y el 53% de los 73 que aparecen inscritos en el término municipal de Rodeiro. En el caso de Agolada la proporción sube hasta el 65%, con un censo absoluto de 101 demandantes, según consta en el servicio nacional de empleo. Una veintena corresponden a Dozón, con 41 demandantes. Para trabajar en los servicios constan exactamente 102 forcaricenses, con 152 personas inscritas como demandantes de un puesto de trabajo.

Si en la actualidad el 66% de los demandantes se decanta por un empleo en servicios, hace una década eran en torno al 55 por ciento.

La industria es el segundo sector con más demanda y, con 454 solicitantes, representa el 12,5%. La relación por municipios es la siguiente: Lalín (187), Silleda (46), Vila de Cruces (27), Rodeiro (11), Agolada (12), Dozón (5), A Estrada (148) y Forcarei (18). Agro y construcción apenas registran inscritos y en ambos casos comparten poco más de un 5 por ciento. De los 3.623 demandantes de las dos comarcas solo 209 (En Lalín son 68 y 77 en A Estrada) apuestan por su empleabilidad en la construcción, mientras que para trabajar en el agro aparecen 212. En Lalín son 65, tres menos que para la construcción y en A Estrada, 66, frente a 77 para el sector del ladrillo. En Vila de Cruces son 32 y 19, respectivamente, 10 y 6 en Agolada. En la construcción son menos de cinco en Rodeiro y 14 para el agro, con siete para este gremio en Dozón. Ya en Forcarei figuran 7 demandantes para el agro, diez menos que para la construcción. Además, un total de 340 personas en situación de demanda laboral no trabajó en su vida, dato que representa el 9,3% del total. Se incluyen, también en los datos del paro, dentro del grupo Sin Empleo Anterior.

Por otro lado, estos indicadores permiten conocer el perfil del demandante, que es el de una mujer de 45 o más años. En este grupo figuran un total de 1.371 personas, otras 719 son féminas de entre 25 y 45 años y las restantes 98 mujeres tienen menos de 25 años. Los demandantes varones mayoritarios rebasan los 45 años (un total de 851), que son casi el doble de los 441 inscritos incluidos en la franja de edad que está entre los 25 y 45 años. Los restantes 126 tienen menos de 25 años.