MateoVarela sigue al frente de la Escudería Lalín Deza
REDACCIÓN
Lalín
Mateo Varela Fernández seguirá al frente de la Escudería Lalín Deza. Su reeleción es automática pues, transcurrido el período de presentación de candidaturas, ningún socio concurrió al proceso.
Varela estará acompañado en su junta directiva por Senén Martínez Troitiño (vicepresidente primero), David Cerdeira Canicoba (vicepresidente segundo), Luis Alberto Villar (tesorero), Antonio Hermida (secretario) Los vocales son Javier Enríquez, José Manuel Machado, Alba Rodríguez, Sandra Gordedo y Óscar Costa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas