MateoVarela sigue al frente de la Escudería Lalín Deza

Mateo Varela. | Bernabé/J. Lalín

Mateo Varela. | Bernabé/J. Lalín

REDACCIÓN

Lalín

Mateo Varela Fernández seguirá al frente de la Escudería Lalín Deza. Su reeleción es automática pues, transcurrido el período de presentación de candidaturas, ningún socio concurrió al proceso.

Varela estará acompañado en su junta directiva por Senén Martínez Troitiño (vicepresidente primero), David Cerdeira Canicoba (vicepresidente segundo), Luis Alberto Villar (tesorero), Antonio Hermida (secretario) Los vocales son Javier Enríquez, José Manuel Machado, Alba Rodríguez, Sandra Gordedo y Óscar Costa.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents