MateoVarela sigue al frente de la Escudería Lalín Deza

Mateo Varela Fernández seguirá al frente de la Escudería Lalín Deza. Su reeleción es automática pues, transcurrido el período de presentación de candidaturas, ningún socio concurrió al proceso.

Varela estará acompañado en su junta directiva por Senén Martínez Troitiño (vicepresidente primero), David Cerdeira Canicoba (vicepresidente segundo), Luis Alberto Villar (tesorero), Antonio Hermida (secretario) Los vocales son Javier Enríquez, José Manuel Machado, Alba Rodríguez, Sandra Gordedo y Óscar Costa.