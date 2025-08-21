La maquinaria de la mancomunidad remata su primer turno en Silleda

La maquinaria de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Deza remató el primer turno anual que le corresponde a Silleda. Durante dos meses y medio estas máquinas acometieron trabajos en las parroquias de Negreiros, Breixa, Manduas, Cervaña, Lamela, Piñeiro, Martixe, Pazos y Grava, así como en el lugar de Mourelos.

Las tareas se centraron en la mejora de viales de acceso a explotaciones agroganaderas así como en la ampliación de viarios, como en Parada, para evitar la acumulación de lluvias durante las borrascas de invierno. Hubo, también, una intervención en el entorno del auditorio de la Semana Verde, para ampliar el espacio de acceso rodado.