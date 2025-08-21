Lalín Destino Turístico Starlight pone fin a otra exitosa edición

El programa Lalín Destino Turístico Starlight 2025 terminó ayer con su última jornada, que incluía tanto una conferencia de astronomía como una sesión de observación telescópica. La charla la impartió Eva Seijas, titulada Canto tempo lle queda ao Sol?, a las 20.00 horas bajo entrada libre en el Museo Municipal. Esta fue una de las cuatro citas que propuso este programa de astroturismo, que lleva programando actividades, coordinadas por el director científico de Lalín Starlight el profesor José Ángel Docobo, desde julio. Desde el concello y la organización, explican que esta edición tuvo una respuestas excelente por parte del público.

En esta última charla, Seijas hizo una amplia exposición de los diferentes parámetros estelares básicos: masa, tamaño, color, temperatura, brillo aparente, luminosidad, edad, etc., para comprender la evolución estelar. Del mismo modo, explicó al público asistente como se puede saber el tiempo transcurrido desde la formación de una estrella hasta que esta comienza su camino evolutivo, aspecto que aplicó al Sol, de quien depende la vida en la Tierra. La otra actividad estaba programada para las 22.00 horas, una sesión de observación telescópica en el Observatorio. Si las condiciones meteorológicas lo permitían, el plan era contemplar algunas estrellas dobles, el sistema estelar Albireo, la nebulosa anillar de Lira y el cúmulo globular de Hércules.

Una de las propuestas con mayor tirón en esta edición fue la observación de la Noite das Perseidas, a la que asistieron más de 150 personas el pasado 12 de agosto desde el Alto de Rodelas. Al Roteiro das Estrelas en Bermés se apuntaron más de un ciento de personas el 25 de julio, en el que los participantes se acercaron a lugares y espacios emblemáticos asociados a la niñez y la juventud del Matemático Rodríguez. El ciclo se abrió el pasado 9 de julio con la conferencia de la astrónoma chilena Camila Caballero en la que explicó las similitudes entre los cielos estrellados de Chile y Galicia.

Lalín se consolidó como Destino Starlight en marzo del 2023, y es uno de los ocho lugares con esta certificación de Galicia, entre los que se encuentra: el Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, A Costa da Morte, Trevinca, Muras, la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, la Reserva de la Biosfera de los Ancares Lucenses y Chantada, esta última se unió el marzo de 2025.

Desde el concello de Lalín aseguran que continuarán con la promoción de este destino turístico ligado a la observación de las estrellas y de los cielos, una distinción en la que fue crucial la colaboración con el catedrático Docobo, director del Observatorio astronómico de la USC, así como de su equipo conformado por Pedro Pablo Campo y Xabier Pérez Couto. Desde la primera edición, el programa tuvo una gran acogida con ciclo de actividades municipales de promoción de este turismo ligado a la contemplación de las estrellas, con el objetivo de promover la conservación de calidad del cielo nocturno. A lo largo de estos dos años, se celebraron actividades como una conferencia titulada O ceo nocturno, un patrimonio esquecido, por el astrónomo del Observatorio astronómico nacional de Madrid, Pedro Pablo Alonso; o en 2024, un monográfico sobre la luna a cargo de Xabier P. Couto y una proyección de fotos con telescopio a cargo del experto Francisco Javier Cerdán, entre otras.