A Fundación Neira Vilas volve ser un oasis (de lectura) para o calor do verán
A entidade aínda dispón de fondos do Premio Irmandade do Libro para adquirir novidades editoriais | Posúe coleccións completas de revistas e activa unha campaña de apoio económico
De martes a sábado e en horario de tarde Chus Neira, a sobriña de Xosé Neira Vilas, atende a biblioteca da fundación da parroquia cruceña de Gres así como aos visitantes que queren entrar na coñecida como Casa do Romano. O inmoble, igual que nos tempos en que vivían nel Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda, reparte a planta baixa ademais nun salón de actos e un museo etnográfico, e na parte superior atópase a vivenda.
Por falta de espazo, é moi complicado que a biblioteca poida medrar físicamente. Pero segue incorporando novidades para os seus máis de 300 socios. Con Neira Vilas, a biblioteca foise nutrindo de volumes cedidos por editoriais e institucións, sobre todo. O Premio Irmandade do Libro supuxo unha dotación económica que permitiu adquirir ducias de títulos e que aínda hoxe, case 10 anos despois do pasamento de Neira Vilas (foi o 27 de novembro de 2015), aínda dispón de diñeiro para outras novas adquisicións, como explica o presidente da fundación e tamén sobriño do escritor, Fernando Redondo Neira. Así, os veciños e veciñas poden coller en préstamo, durante dúas semanas, títulos como O povo improvisador, do profesor no IES Marco do Camballón e poeta Sechu Sende, no que aborda a historia da regueifa, Palabras para o noso tempo, unha recompilación de discursos do gran divulgador Xesús Alonso Montero, ou O Divino Sainete, unha das obras máis coñecidas de Manuel Curros Enríquez.
Os problemas de espazo poden limitar a oferta de novidades editoriais dende a Fundación Xosé Neira Vilas. Pero a entidade ten unha baza ao seu favor: dende hai décadas, atesoura colecccións de publicacións periódicas moi consolidadas como a revista Grial, o boletín da Real Academia Galega (RAG), os Documentos para a historia contemporánea de Galicia, que no seu momento publicara a extinta Edicións do Castro, ou a revista Vida Gallega, que se difundiu a comezos do século XX. «Este tipo de coleccións ten un carácter moi universitario, posto que hai títulos que só están na Universidade de Santiago de Compostela», explica Fernando Redondo. Por iso, entre os lectores da Casa do Romano sempre hai algún que outro investigador.
Ao mesmo tempo que un sempre pode refuxiarse no oasis da lectura nestes meses de calor (e sempre que a cabeza o pida, claro está), a fundación tamén quere converterse nun centro de documentación sobre a vida e a produción literaria tanto de Xosé Neira Vilas como de Anisia Miranda. De aí que poidan consultarse tamén os seus epistolarios con outros escritores. Non podemos esquecer que esta fundación ten un carácter privado, por iso meses atrás puxo en marcha nas redes sociais a campaña Faite Amigo da Fundación Neira Vilas. A doazón económica pode desgravar un 80% na declaración da renta, e a cambio permite estar ao día das actividades, certames literarios, publicacións e encontros culturais da entidade. Esta axuda tamén revertirá na conservación dos arquivos documentais e do museo. As persoas interesadas poden escribir a fundacion@neiravilas.gal.
