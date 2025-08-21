Dozón licita mejoras en viales de cuatro aldeas

El Concello de Dozón mantiene abierto hasta el 1 de septiembre el plazo de presentación de ofertas a las obras de renovación del hormigón en las calles interiores de los lugares de Quintá, Seixas y Cubelos, así como en el casco de O Castro. Los trabajos tienen un presupuesto de 98.991 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents