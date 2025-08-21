La Diputación impulsa la contratación de jóvenes en los ayuntamientos

La Diputación provincial acaba de poner en marcha una nueva convocatoria del programa +Emprega en los concellos, que con un presupuesto de 2,2 millones de euros hará posible que hasta 130 jóvenes desempleados tengan su primera experiencia profesional en las administraciones locales. El programa tiene como objetivo promover la inclusión social y la creación de empleo de calidad, así como el fomento de la empleabilidad de la ciudadanía pontevedresa, dotando los jóvenes de una primera experiencia profesional mediante un contrato de trabajo formativo de hasta un año de duración a tiempo completo. A través de esta experiencia se busca que adquieran competencias y habilidades tanto sociales como profesionales, además de romper la barrera que tiene la juventud para acceder a puestos calificados por falta de experiencia.

El número de contratos disponibles para los ayuntamientos varía según su población. De este modo, las 11 administraciones municipales de la provincia con hasta 3.000 habitantes tendrán a su disposición un contrato, los 25 ayuntamientos con una población entre 3.001 y 10.000 habitantes contarán con dos contratos y, por último, los ayuntamientos con entre 10.001 y 50.000 habitantes podrán solicitar hasta tres contratos.

La cuantía máxima de la aportación que se concederá por cada contrato formativo dependerá del nivel de estudios, y el salario no podrá ser inferior al 70% para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a los estudios y funciones desempeñadas.