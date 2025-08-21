Deztápate repartirá 31 premios entre los que prueben todas las tapas

La decimocuarta edición del concurso de tapas Deztápate, organizado por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) con la colaboración del Concello de Lalín y de las empresas Distribuciones Javier Vázquez y Viños Manuel Gil, arranca mañana viernes y se desarrollará hasta el día 31 con un total de 12 establecimientos de hostelería participantes (11 de Lalín y uno de Vila de Cruces), que servirán sus innovadoras propuestas de pinchos a un precio de tres euros.

Los clientes que prueben todas las tapas y completen la tarjeta con los sellos de todos los locales participantes entrarán en el sorteo de un total de 31 regalos cedidos por Viños Manuel Gil y Distribuciones Javier Vázquez: un almuerzo o cena en el Pazo de Toubes (Cenlle) para dos personas (premio cedido por Distribuciones Javier Vázquez a través de la bodega Viña Costera); seis botellas magnum de la marca Viña Pomal (por gentileza de Distribuciones Javier Vázquez); 12 estuches con dos botellas de Adega Don Bernardino, de la D.O Ribeira Sacra, Amandi (cedidos por Viños Manuel Gil); y 12 botellas magnum de la marca Belezos, de la bodega Zugober (Manuel Gil).

Ave César, La Molinera; Bocata de churrasco, Cabanas; Brasa Yanquis, Casa Currás (Rosalía de Castro); Cóctel Atlántico (Os Arcos). / FdV

Por otra parte, los clientes que degusten todas las tapas también podrán participar en la elección de los establecimientos ganadores del concurso, puntuando las tres mejores tapas con 3, 2 y 1 puntos. Los tres establecimientos mejor valorados por estos clientes obtendrán los siguientes galardones: el primer premio consistirá en un diploma y un año de asociado a la patronal gratis; el segundo premio, diploma y seis meses de la cuota de asociado gratis; y el tercero, diploma y tres meses de la cuota de asociado gratis.

Croguiri, Casa Currás (Praza da Igrexa); Da terra, O Chabulli de Toupiña; El sonido de las caracolas, Las Palmeras; Fian chu!!!, O Polo. / FdV

Horarios

La relación de locales y horarios en los que sirven las tapas, de acuerdo con la organización del certamen, es la siguiente: Alola (de miércoles a sábados ,de 19.00 a 22.00 horas); Bar O Polo (de martes a sábados, de 20.30 a 23.00 horas); Cabanas Restaurante (martes, miércoles, jueves y domingos, de 12.30 a 15.00 y los viernes y sábados de 12.30 a 15.00 y de 20.15 a 23.00); Casa Currás Praza da Igrexa (todos los días de 20.30 a 23.00 menos los martes y domingos); Casa Currás Rosalía de Castro (todos los días menos martes y domingo, de 20.00 a 22.00 horas); Casa San Martín (todos los días de 15.00 a 22.00 horas, a excepción de los lunes y los martes); Hotel Balneario Baños da Brea (todos los días de 12.00 a 15.00 y de 19.00 a 22.00 horas, menos los días 22, 23, 24 y 25); O Café de Mili (de lunes a viernes, de 19.30 a 22.00 horas); O Chabuli de Toupiña (de lunes a viernes, de 20.00 a 23.00 horas, y los sábados y domingos, de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00 horas); Pensión Las Palmeras (de lunes a jueves, de 20.30 a 23.00 horas y los viernes y sábados, entre las 20.30 y las 22.30 horas); restaurante La Molinera (lunes y jueves, de 13.30 a 15.00 horas y de viernes a domingo, de 13.30 a 15.00 y de 20.30 a 23.30 horas). Y por último el restaurante Os Arcos ofrecerá su creación de martes a sábado de 21.00 a 23.00 horas y los domingos, entre las 13.00 y las 15.00 horas.