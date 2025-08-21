Concentración por los incendios en Lalín

El BNG de Lalín se sumó a la convocatorio de la plataforma Por un Monte Galego con Futuro, anunciando una concentración en la localidad hoy a las 20:30 horas en Praza da Igrexa, km 0. Habrá varias manifestaciones por toda Galicia. Las protestas se anuncian bajo la frase «la política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas».