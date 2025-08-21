Cerdedo-Cotobade presenta el cartel de Chamadoira, con pulpeiro y chocolatada
La celebración tendrá lugar este sábado 23 a lo largo de toda la jornada
REDACCIÓN
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; la teniente de alcalde, Lourdes Ovelleiro; la concejala del grupo de gobierno, Belén Casado y miembros de la Comisión de Festas de Chamadoira hicieron ayer público el programa lúdico-festivo que se desarrollará este sábado 23 de agosto en honor a San Bartolomé.
El programa festivo comenzará por la mañana temprano con un pasacalles a cargo de la Charanga Os Encerellados, que también será la encargada de acompañar la procesión y ofrecer un posterior concierto después de la misa solemne cantada que tendrá lugar a las 13.00 horas.
A partir de las 21.00 horas se venderán pulpo «á feira» y raciones de empanada a precios populares. En el bar habrá también café y «queimada», que será el preludio de la llegada de la gran verbena que estará amenizada por el trío Rever y la discomóvil Dolce Vita.
Al finalizar la verbena, la Comisión de Festas servirá a los asistentes la tradicional chocolatada para reponer fuerzas después de bailar hasta altas horas de la madrugada.
Por último, el alcalde felicitó a la comisión y les agradeció el esfuerzo que hacen para mantener vivas las tradiciones y estas celebraciones que son motivo de encuentro y dinamización vecinal.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas