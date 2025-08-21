Cerdedo-Cotobade presenta el cartel de Chamadoira, con pulpeiro y chocolatada

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; la teniente de alcalde, Lourdes Ovelleiro; la concejala del grupo de gobierno, Belén Casado y miembros de la Comisión de Festas de Chamadoira hicieron ayer público el programa lúdico-festivo que se desarrollará este sábado 23 de agosto en honor a San Bartolomé.

El programa festivo comenzará por la mañana temprano con un pasacalles a cargo de la Charanga Os Encerellados, que también será la encargada de acompañar la procesión y ofrecer un posterior concierto después de la misa solemne cantada que tendrá lugar a las 13.00 horas.

A partir de las 21.00 horas se venderán pulpo «á feira» y raciones de empanada a precios populares. En el bar habrá también café y «queimada», que será el preludio de la llegada de la gran verbena que estará amenizada por el trío Rever y la discomóvil Dolce Vita.

Al finalizar la verbena, la Comisión de Festas servirá a los asistentes la tradicional chocolatada para reponer fuerzas después de bailar hasta altas horas de la madrugada.

Por último, el alcalde felicitó a la comisión y les agradeció el esfuerzo que hacen para mantener vivas las tradiciones y estas celebraciones que son motivo de encuentro y dinamización vecinal.