El campamento musical de la banda abre su plazo hasta el 31

La escuela de música de la Banda de Lalín impartirá un campamento musical de verano entre el 1 y el 4 de septiembre. Se trata de una actividad destinada para niños a partir de 4 años, para que puedan tener su primer contacto con la música y que se familiaricen con diferentes instrumentos, todo esto mientras socializan con otros de su misma edad. Además, se celebra los primeros cuatro días de septiembre como una opción más para la conciliación familiar en el mes del comienzo del curso escolar. La actividad será de 9:30 a 13:00 horas, en el auditorio municipal.

Se pueden apuntar a este campamento todos, independientemente de los conocimientos previos o experiencia musical. El precio general de la matrícula es de 20 euros, mientras que para los hijos de socios y socias tendrá un coste de 15. La actividad será gratuita para todo el alumnado de la Escuela y miembros de la Banda de Lalín. La inscripción estará abierta hasta el 31 de agosto, y se podrá realizar a través de la página web bandadelalin.com/campamento.