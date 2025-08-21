La Banda de Lalín anuncia la marcha de su director, Marcel Van Bree
La formación destaca el «compromiso e ilusión» del holandés | El músico regresó en enero de 2022 después de haber sido ya el batuta de la agrupación entre los años 1991 y 2004
El músico holandés Marcel Van Bree ha puesto fin a su segunda etapa como director de la Banda de Lalín. Su salida fue anunciada ayer por la formación dezana mediante un comunicado en el que hacían referencia a que las dos partes iniciaban «caminos diferentes».
La agrupación hizo hincapié en que durante este período [se incorporó a mediados de enero 2022 después de haberse confirmado un mes antes su regreso a Lalín] el batuta «ha de mostrado profesionalidad, entusiasmo y constancia al frente de la agrupación y, desde la misma le agradecemos sinceramente todo su esfuerzo y dedicación durante estos años».
La salida de Van Bree, concreta la banda, supone que la formación inicie una nueva etapa «manteniendo la misma ilusión y el compromiso de siempre». Así, está prevista la convocatoria de un proceso selectivo para la contratación de un nuevo director musical y artístico, persona «que se encargará de guiar a la agrupación en sus proyectos futuros», señala. Además, la banda mantendrá su agenda prevista de conciertos y eventos. Los músicos preparan ya «con especial empeño» el espectáculo sinfónico que desde hace años se celebra la noche del domingo de las fiestas patronales de As Dores. Está previsto, según avanza la formación musical, un estreno mundial como propuesta para deleitar al público, espectáculo sobre el que en próximas fechas se concretarán más detalles.
«La banda agradece a Marcel Van Bree su labor durante estos años y confía en que esta nueva etapa refuerce la música y la cultura en el municipio, manteniendo vivo el entusiasmo de todos sus miembros y seguidores», concluye el comunicado.
Van Bree tomó las riendas de la Banda de Lalín e n 1991, puesto que desempeñó hasta 2004. Pese a que dejó Lalín para llevar a cabo otros proyectos profesionales fuera de la capital dezana, Marcel, como es conocido entre la sociedad lalinense participó en grabaciones de discos de la banda y la acompañó en certámenes internacionales.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas