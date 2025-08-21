La Banda de Lalín anuncia la marcha de su director, Marcel Van Bree

El músico holandés Marcel Van Bree ha puesto fin a su segunda etapa como director de la Banda de Lalín. Su salida fue anunciada ayer por la formación dezana mediante un comunicado en el que hacían referencia a que las dos partes iniciaban «caminos diferentes».

La agrupación hizo hincapié en que durante este período [se incorporó a mediados de enero 2022 después de haberse confirmado un mes antes su regreso a Lalín] el batuta «ha de mostrado profesionalidad, entusiasmo y constancia al frente de la agrupación y, desde la misma le agradecemos sinceramente todo su esfuerzo y dedicación durante estos años».

La salida de Van Bree, concreta la banda, supone que la formación inicie una nueva etapa «manteniendo la misma ilusión y el compromiso de siempre». Así, está prevista la convocatoria de un proceso selectivo para la contratación de un nuevo director musical y artístico, persona «que se encargará de guiar a la agrupación en sus proyectos futuros», señala. Además, la banda mantendrá su agenda prevista de conciertos y eventos. Los músicos preparan ya «con especial empeño» el espectáculo sinfónico que desde hace años se celebra la noche del domingo de las fiestas patronales de As Dores. Está previsto, según avanza la formación musical, un estreno mundial como propuesta para deleitar al público, espectáculo sobre el que en próximas fechas se concretarán más detalles.

«La banda agradece a Marcel Van Bree su labor durante estos años y confía en que esta nueva etapa refuerce la música y la cultura en el municipio, manteniendo vivo el entusiasmo de todos sus miembros y seguidores», concluye el comunicado.

Van Bree tomó las riendas de la Banda de Lalín e n 1991, puesto que desempeñó hasta 2004. Pese a que dejó Lalín para llevar a cabo otros proyectos profesionales fuera de la capital dezana, Marcel, como es conocido entre la sociedad lalinense participó en grabaciones de discos de la banda y la acompañó en certámenes internacionales.