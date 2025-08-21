Ariadna Fernández solicitará que se cubran bajas de salud mental en el CIS

La diputada del BNG en el Parlamento de Galicia Ariadna Fernández anuncia que acaban de ser registradas iniciativas sobre la cobertura de bajas de los profesionales del servicio de Salud Mental en el Centro Integral de Saúde de Lalín (CIS). Estas propuestas serán debatidas en comisión, con la intención de que las plazas se refuercen, como ya se solicitó en anteriores ocasiones desde el BNG de Lalín y que las incapacidades temporales y las vacaciones se cubran, garantizando la atención adecuada a los vecinos, «que ahora se encuentran en una situación de dejadez total por parte del gobierno gallego».

La parlamentaria lalinense concreta que muchas personas citadas para estos meses recibieron la notificación, en algunos casos el mismo día, de que no podrían ser atendidas. Alega que gravedad del asunto reside en la falta de compromiso del gobierno gallego con la sanidad pública, obligando a la población a recurrir a la privada en el caso de poder permitirse esa elección. En los casos en los que no es así, en la localidad dezana las citas para primeras consultas se demoran durante más de medio año y las revisiones de los tratamientos no se la llevan a cabo en tiempo y forma, de manera que no se está ofertando un servicio con garantías, agravándose en muchos casos los procesos. «Esto sería innecesario si Sanidade reforzara el servicio de salud mental en el CIS, algo que no ocurre, y que ocasiona que la situación sea crítica en los casos en los que los profesionales que desarrollan su labor en el centro de salud no se encuentren en disposición», manifiesta.