Agolada expone varias ordenanzas fiscales
El BOP publicó ayer la aprobación inicial, en el pleno del pasado 14 de julio, de nuevas ordenanzas fiscales en Agolada. Son los tributos que deberán abonarse por la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de vías públicas y de otros territorios de dominio público local así como por la apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local. Durante 30 días, a contar desde hoy, las personas y entidades interesadas podrán consultar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas.
