Más de 120 explotaciones de ganado bovino cesan su actividad en un año

Semanas atrás, el expresidente de Cobideza, Román Santalla , explicaba en una entrevista en FARO que una de las soluciones a la falta de relevo generacional en el agro es el alquiler de las explotaciones ganaderas a personas inmigrantes. Hace décadas que vecinos nacidos en otros países trabajan en Deza como peones de granja, pero para que den paso al frente tanto estos trabajadores como los hijos de titulares y que esas explotaciones sigan funcionando de forma rentable hay que solventar antes muchas cuestiones: la lentitud en el proceso de reordenaciones parcelarias (algunas de Agolada llevan 20 años de trámites y la de Rodeiro tardó 15 en rematarse); el encarecimiento de insumos cada vez que se desata un conflicto bélico o que la leche cruda se siga pagando a un precio muy por debajo de la media española con la excusa de que es necesario transformarla fuera de la comunidad por la falta de industrias aquí.

Por eso, es comprensible que la falta de relevo (sea generacional o no) se traduzca en que, entre 2023 y 2024, hayan cerrado en las comarcas 126 explotaciones de ganado bovino, y que la cifra global de animales también haya descendido (con una excepción) debido a esos cierres o a que las granjas que aún continúan si actividad tienen que reducir cabezas para poder soportar los costes.

Así, en conjunto, Deza y Tabeirós-Montes contabilizaban el año pasado 2.257 explotaciones de ganado bovino, por debajo de las 2.383 de 2023. En Deza se pasó de 1.869 a 1.784, es decir, cerraron 85. Este descenso tiene lugar en sus seis concellos. La cabecera comarcal, Lalín, según los datos más recientes del IGE, contabiliza 585 granjas de bovino, que son la tercera parte de esas 1.784 totales. Pero en 2023 el municipio lalinense aún tenía en funcionamiento 612 granjas. Las cifras de Silleda y Vila de Cruces son más modestas, con 342 y 254 empresas de producción lechera y cárnica, frente a las 365 y 265 de 2023. Los municipios menores de Deza, como decíamos, no son ajenos a este cese de actividad: Rodeiro pasa de 311 a 296 explotaciones, Agolada de 182 a 176 y Dozón, de 134 a 131, por lo que registra el recorte más sutil.

Sobra decir que la producción de leche y carne de origen bovino es muy inferior en Tabeirós-Montes que en Deza. A Estrada y Forcarei cuentan, en total, con 476 granjas (329 y 144), pero en 2023 disponían de casi medio centenar más, con 514 (368 y 146, respectivamente).

En cuanto al número de bovinos, en 2024 estaban dados de alta 81.015 animales, entre los 60.658 de las granjas dezanas y los 10.357 de los dos municipios de Tabeirós-Montes. De esas más de 81.000 cabezas, 46.560 corresponden a vacas, casi 200 por debajo de las 46.840 de 2023. Y el descenso se centra en las vacas de ordeño, pues pasan de 34.614 a 34.231, de modo que se pierden 383 cabezas. Ocurre lo contrario con las destinadas a producción de carne: las granjas incorporan 74 animales más para llegar a los 12.300.

Dozón, Rodeiro y Forcarei

Pero debemos explicar los matices en estos vaivenes de cifras, porque si en el caso de las granjas en todos los municipios había un descenso, en el número de vacas de ordeño sí hay concellos que mejoran su volumen en un año: Dozón pasa de 2.357 a 2.422 y Rodeiro sube de 7.159 a 7.278. Estos dos concellos también incrementar sus vacas de carne: Dozón suma 13 y alcanza las 1.423, mientras Camba gana una decena y registra 1.661. Forcarei sube en casi un centenar y llega a las 907.

En el registro de ganado bovino aparecen otros animales al margen de vacas de leche y de carne, como terneros y bueyes. Suman, entre las dos comarcas, 34.484 reses en 2024. Suponen una bajada de 1.815 en relación a las 36.299 del año anterior.