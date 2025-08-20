Cuando tu vocación es ayudar a los demás

Hace apenas un año, la estradense Sonia García Rey decidió dar un paso decisivo en su trayectoria profesional y personal: abrir su propio gabinete de psicología en Santiago de Compostela. A mediados del próximo mes de septiembre cumplirá oficialmente su primer aniversario como emprendedora, en una etapa que aunque la afronta en solitario, lo hace con la completa convicción de ofrecer un trato cercano y de calidad a quienes acuden a su consulta.

Tras terminar la carrera de Psicología y realizar prácticas en un hospital público de Pontevedra, Sonia comprendió que su camino no estaría en la sanidad pública. «Ese período me permitió descartar el PIR, que es la oposición para trabajar en hospitales. Al ver las deficiencias del sistema en salud mental, comprendí que ese no era el camino que quería seguir», explica.

A partir de ahí llegó el máster en Psicología General Sanitaria, que acompañó realizando «varios cursos de especialización en trastornos emocionales, trauma e imagen corporal, y la experiencia laboral en clínicas privadas, primero centradas en infancia y juventud y, más tarde, en consultas orientadas también a población adulta», señala.

La decisión de dedicarse a la psicología tiene raíces personales. Durante su adolescencia sufrió acoso escolar y aquella vivencia marcó su vocación: «Tuve que ir a una psicóloga y fue en ese momento cuando empecé a tener claro que quería dedicarme a lo mismo que ella».

Aunque en un principio pensó en especializarse en bullying, con el tiempo su trayectoria se orientó hacia otros ámbitos, sin perder nunca la huella de esa experiencia. «Ojalá no tuviera que haber pasado por eso, pero gracias a aquella etapa experimenté un crecimiento muy grande. Hoy me considero una persona muy empática y, cuando trabajo con casos similares, me pongo mucho en la piel de esos niños o adolescentes», reconoce.

Ese enfoque empático se refuerza con las diferencias que observa entre lo público y lo privado. «En mi consulta puedo dedicar una hora completa a cada paciente. En el sistema público, por la excesiva demanda, las sesiones se reducen a 15 o 20 minutos. Eso limita mucho la calidad de la terapia». Además, apuesta por una cercanía que considera esencial: «Mis pacientes tienen mi número de teléfono y saben que ante cualquier urgencia pueden contactar conmigo. Ese trato más próximo sería imposible en el entorno público».

Aunque reconoce que le gustaría contar en el futuro con un equipo, por ahora se siente cómoda trabajando sola. «En algunas experiencias anteriores a veces no coincidía con los puntos de vista de otros compañeros, por lo que decidí montar mi consulta. Echo de menos la interacción con gente en el trabajo, pero de momento estoy bien así».

Tras iniciarse en el trabajo con niños y adolescentes, hoy atiende sobre todo a adultos, algo que no ve como una contradicción sino como parte de una visión más amplia. Su enfoque terapéutico se basa en la psicología integradora, «una perspectiva que está en auge y combina distintas vertientes teóricas para abordar la raíz de los problemas. A diferencia de un solo modelo, como el cognitivo-conductual, este método me permite una mayor flexibilidad», indica.

Respecto a cómo gestiona la exposición constante al sufrimiento de sus pacientes, Sonia reconoce que «es un proceso del que no se puede desconectar al 100%. Sin embargo, encuentro satisfacción y disfrute en reflexionar sobre sus historias, buscando continuamente la mejor forma de acompañarlos», añade, demostrando su profunda dedicación a su profesión.

Cercanía y sensibilización

Sobre la elección de la capital compostelana para la localización de su consulta, consideró la importancia del vínculo terapéutico. Para ella, «la proximidad en un pueblo como A Estrada podría afectar a la confianza del paciente, ya que si la gente te conoce los lazos personales podrían perjudicar la confidencialidad y el vínculo, y los efectos de las terapias no ser los mismos», concluye.

La psicóloga también opina que la sociedad está cada vez más sensibilizada con la salud mental. Reconoce que aún existen prejuicios, como la idea de que «si voy al psicólogo es porque no soy todo lo fuerte que creía», pero observa que el estigma está disminuyendo, incluso entre géneros. A pesar de esto, subraya un problema persistente, que es que «muchas personas acuden a terapia cuando ya están realmente mal». Por ello, las anima a buscar ayuda «cuando haya una emoción, un comportamiento o un pensamiento que esté interfiriendo un poquito en su funcionamiento cotidiano, para actuar desde la prevención».

De cara el futuro, confía en seguir formándose para mejorar como profesional, y le gustaría vincularse a algún equipo, ya que siempre le entusiasmó el deporte, por lo que combinar sus dos pasiones le parece una gran idea. Sobre la carga de trabajo de emprender lo tiene claro: «me pesan más los beneficios que los inconvenientes».