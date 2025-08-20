Vila de Cruces licita las mejoras en la piscina por 144.000 euros

El Concello de Vila de Cruces mantiene abierto hasta el 29 d este mes el plazo para presentar ofertas a la adjudicación de las obras de mejora de la piscina municipal. El gobierno que encabeza Luis Taboada destina a estos trabajos 144.266 euros, que no incluyen fondos de la UE. La intervención incluye tareas de impermeabilización del vaso, y la empresa que resulte adjudicataria dispondrá de 60 días para ejecutarla.

También hasta el día 29 las empresas interesadas podrán presentar su oferta para la mejora del camino entre Ollares y Lareo, en la parroquia de Salgueiros, así como para la sustitución parcial de contenedores con vertido a la red de saneamiento en el polígono industrial. En la pista de Ollares a Lareo, el presupuesto asciende a 92.543 euros y el plazo de ejecución es de un mes. En cuanto al cambio de contenedores en O Camballón, Xuntos polo Noso Concello destina un tope de 146.128 euros, y la empresa que obtenga la obra dispondrá de dos meses para realizarla. En estas dos licitaciones tampoco se dispone de fondos de la UE.