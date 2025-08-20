Silleda suspende los fuegos artificiales en el municipio por riesgo de incendios

El Concello de Silleda denegó la autorización para la tirada de fuegos artificiales prevista en la Festa da Empanada da Bandeira, al coincidir con la declaración de riesgo extremo de incendio forestal en el término municipal. El Indice de Risco Diario de Incendios (IRDI) puede consultarse en la web de la Consellería de Medio Rural, y los datos de ayer hasta el viernes indican un riesgo alto.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, recuerda que esta denegación está amparada en la Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, responde a criterios de seguridad y se extiende a todo el municipio hasta nuevo aviso. «Lamentamos mucho tener que adoptar esta decisión, pero lo principal es que las fiestas puedan celebrarse con todas las garantías de seguridad para los vecinos y vecinas y con la protección de nuestro entorno natural».

Bandos

Al margen de esta prohibición, la cita gastronómica del sábado en A Bandeira mantendrá toda su programación y volverá a consolidarse como el principal reclamo de las Festas de Verán. Debido a estos festejos, un año más, quedará cerrada al tráfico la N-525 a su paso por la localidad desde el viernes 22 (a partir de las 16.00 horas) hasta la madrugada del lunes 25, por motivos de seguridad debido a la afluencia de personas durante los distintos eventos de las fiestas. Silleda apela a la colaboración ciudadana y recuerda que está prohibido parar y estacionar en todas las calles en las que se habilitará el desvío: primer tramo de Fernando Penoucos, Rúa do Parque y el tramo de Ramón de Valenzuela que discurre entre Rúa do Parque y el enlace con la N-525.

El ejecutivo local socialista pide que se respeten las señales de tráfico para evitar percances. El gobierno ya colocó bandos en toda la villa informando de esta prohibición e instalará nuevos avisos. Además, está previsto retirar los contenedores de basura en estas calles por las que discurre el desvío de tráfico, ya que no puede haber ningún obstáculo ni vehículos en el arcén. El viernes 22, antes de cortar la N-525, también entra en vigor la prohibición de estacionar en la rúa Xeral (en concreto, desde las 14.00 horas).

El corte de la carretera nacional afectará también a otras calles adyacentes. Así, desde el viernes por la tarde cuando quede habilitado el desvío tampoco habrá tráfico rodado (solo se permitirá el paso a residentes) en la Rúa da Empanada hasta el cruce con la Rúa Lavadoiro, en las que no se podrá circular ni estacionar. La calle Lourás, desde el cruce con Travesía de Vista Alegre, es otra de las calles afectadas.

Entroido de Verán

Al margen del corte de la N-525 durante el fin de semana, hoy miércoles queda cerrada al tráfico la rúa Camilo José Cela, en la que tampoco podrá estacionarse por la celebración de actividades infantiles (desde las 19.00 horas) y del Entroido de Verán. A las 23.00 arranca la fiesta, con un concurso de disfraces cuya temática son los superhéroes y superheroinas, y música a cargo de los pinchadiscos MdeMasu y CID.

El Concello de Silleda trabaja desde días atrás en colaboración con Amigos da Festa da Empanada da Bandeira, que organiza el evento, para articular todo el operativo de seguridad y de montaje de las celebraciones. Durante estas Festas de Verán, además, quedarán habilitadas zonas gratuitas de aparcamiento, como el prado cercano a la Carballeira da Empanada, con acceso desde la calle Chousa Grande.