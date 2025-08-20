El PP, en contra del recorte de fondos europeos para el agro
REDACCIÓN
Lalín
El PP de Lalín defenderá en el próximo pleno una moción de partido en la que manifiesta su rechazo a cualquier propuesta que implique «una reducción sustancial» de los fondos europeos destinados al sector agrícola en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034). Pide, además, que el Consejo de la UE mantenga un presupuesto específico y suficiente, con recursos equivalentes y homologables a la actual Política Agraria Común y a los fondos Feaga y Feder. La moción propone además que se activen mecanismos de interlocución permanente con las comunidades autónomas y con sindicatos agrarios.
