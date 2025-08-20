Pablo Areán subraya el avance de las obras en el centro social de Carragoso

El edil de Urbanismo de Lalín, Pablo Areán, destaca el avance de las obras en el centro social de Carragoso, que encara su remate.

En la última semana tres equipos distintos trabajaron en la cubierta y fachada, alicatado y urbanización exterior y la estructura y la subestructura de las fachadas están finalizadas, lo que permitió la colocación de carpintería que compone la cobertura exterior. La cubierta está casi concluida; solo falta la instalación de la barandilla protectora, que se pondrá una vez colocado el policarbonato. La tabiquería está muy avanzada, incluidos los acabados en los baños.