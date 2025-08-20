Orazo celebra el próximo lunes 25 su Festa Campestre
REDACCIÓN
A Estrada
La parroquia estradense de Orazo celebra este próximo lunes, 25 de agosto, su Festa Campestre en honor a San Lois, con misas rezadas por la mañana, y solemne a las 13.15 horas. Contará con la actuación de la Banda Municipal de A Estrada por la mañana, a la que se sumarán las orquestas Galilea y Principal a partir de las 19.00 horas. El martes 26 continuará la fiesta con los gaiteiros Son da Fervenza y la sesión vermú de Cristina & Lucía. Para cerrar, la verbena estará animada de nuevo por Cristina & Lucía, junto al Dúo Punto Zero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- «Cuando los vi pedir ayuda pensé que era mentira»