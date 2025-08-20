Orazo celebra el próximo lunes 25 su Festa Campestre

La parroquia estradense de Orazo celebra este próximo lunes, 25 de agosto, su Festa Campestre en honor a San Lois, con misas rezadas por la mañana, y solemne a las 13.15 horas. Contará con la actuación de la Banda Municipal de A Estrada por la mañana, a la que se sumarán las orquestas Galilea y Principal a partir de las 19.00 horas. El martes 26 continuará la fiesta con los gaiteiros Son da Fervenza y la sesión vermú de Cristina & Lucía. Para cerrar, la verbena estará animada de nuevo por Cristina & Lucía, junto al Dúo Punto Zero.