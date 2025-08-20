La oficina del SEPE de Lalín vuelve a estar inoperativa

El funciona miento de la oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE) de Lalín vuelve a generar quejas entre sus usuarios. Vecinos de la localidad denunciaban ayer que no tenían posibilidad de concertar citas presenciales ni telefónicas y que la alternativa del procedimiento telemático no está al alcance de toda la ciudadanía por un déficit de alfabetización digital.

Estas quejas podían corroborarse ayer por la mañana, cuando en el portal web de este servicio público no era posible cerrar citas telefónicas ni presenciales. Tras cumplimentar los datos para, por ejemplo una consulta por percepción de subsidios, la página proponía al usuario que acudiese el día 28 a las 12.15 horas a la oficina de A Estrada. Con menos demora planteaba acudir a las dependencias del SEPE en Pontevedra (el 25), A Cañiza (26) o el día 27 a Caldas de Reis.