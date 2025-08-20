Meneses visita a los 100 niños del Campamento Xuvenil de Pontemaril

La directora general de Xuventude, Lara Meneses, visitó ayer el Campamento Xuvenil de Pontemaril, en el Concello de Forcarei, donde fue recibida por su alcaldesa, Belén Cachafeiro, junto a monitores y demás pequeños. Estos días se está desarrollando el turno que va desde el 12 al 21 de agosto, con alrededor de 100 jóvenes participantes de la localidad. Estos están disfrutando de todo tipo de actividades dentro de la naturaleza, destacando el rocódromo y la tirolina, con mucho éxito entre la juventud, con rutas de senderismo y juegos y experimentos participativos con temática científica. A estas también se le suman las propuestas deportivas náuticas, con actividades de piscina como waterpolo y distintos juegos. Otra de las prácticas que más disfrutan los participantes es el piragüismo. La directora y la alcaldesa pudieron ver de primera mano el buen funcionamiento del campamento, en el que los niños y niñas de este turno afrontan hoy su penúltimo día de actividades.