A Malla de Doade mantenlle o pulso á de Meira e reunirá a 3.000 persoas
Medio cento de veciños participa nunha representación «que debe continuar outros 40 anos máis, polo menos» para revivir o espírito de colaboración e de convivencia veciñal
Nin a pandemia sanitaria, nin a choiva, nin sequera o medo a un lume forestal, foron nin serán ameazas para que Doade suspenda a súa Festa da Malla Tradicional, no lugar de Codeseda. A cita etnográfica cumprirá este sábado 26 edicións, e onte foi presentada no consistorio lalinense pola edil de Cultura, Begoña Blanco, o promotor desta festa, Manuel Blanco (do Museo Casa do Patrón) e os colaboradores Maximino Míguez, fundador de Maxideza, e Avelino Jácome.
Manuel Blanco sinalou que esta recreación, xunto á de Meira e a de Puxedo (en Lobios) é a única que preserva un dos traballos agrícolas no que era imprescindible a colaboración veciñal. Maximino Míguez calculaba que antano, para comezar a mallar o centeo ou o trigo cumprían polo menos 20 persoas. Na de Doade colaborarán 50, todas vestidas de época, para explicarlles aos asistentes, máis de 3.000, as distintas maneiras de separar o gran da palla: á pedra, con males, coa malladoira, manual, con motor e con tractor. Estas cinco demostracións comezarán ás 12.00 da mañá, pero a xornada arranca antes. Dende as 11.00 quedará aberta unha mostra con 10 postos de artesanía, ademais de diversa maquinaria antiga que posúe Maxideza e pintura. Neste último caso, estamos xa antes a V Mostra da Arte da Malla, que inclúe ademais fotos de colaboradores da comarca.
Blanco ten claro que a Malla, que xa cumpriu as súas vodas de prata e está declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia, está consolidada. Ben é certo que «a metade da xente que comezou con esta recreación xa faleceu», e por iso é necesario recuperar estes traballos agrarios para que a xente nova se implique na súa recreación e entenda o valor da malla, pois gracias a ela «quedaban as huchas de trigo cheas. Eu vou cumplir 40 anos e lembro cómo nos metíamos na hucha para pagarlle con trigo ao panadeiro», rememoraba onte a concelleira Begoña Blanco.
Xantar popular e Serán
A edil quixo facer fincapé nun traballo veciñal moi esixente a nivel físico, pero que tamén era unha festa e unha xornada de convivencia, algo que agora está perdido xa no rural pero que debe mantense, ainda que sexa a xeito de recreación, como unha forma de respeto cara os nosos ancestros, como indicou Avelino Jácome. Non había malla que non rematase cun refrixerio para todos os asistentes, e con cantigas para celebrar ese traballo común. Por iso, a de Doade manten na súa programación o Xantar Popular, unha comida tradicional baixo carpa que comeza ás 14.00 horas, e o XI Serán da Malla, xa na sobremesa. Actuarán,por esta orde, a Banda de Gaitas e Danza O Irixo; Amigos do Acordeón Terras de Celanova; Agrupación O Carballo da Manteiga; Os Dezas de Moneixas; Pandereteiras A Xariza de Parada; Os Rexumeiros (que ademais colaborarán na recreación); Mistura; Os Trasnos de Doade e o grupo Aiñá. Os Trasnos, xa pola mañá, serán os encargados do pasarrúas e de amenizar a entrada á eira do medio cento de persoas que lle darán vida ás formas de mallar. Ao seu remate, actuará a charanga Os Ardores.
Maximino Míguez amosaba onte a súa confianza en que a Malla de Doade celebrase, polo menos, outras 40 edicións. Avelino Jácome vai máis alá e confía no vínculo dos galegos coa terra ainda que non a traballen, asegurando que «eu creo que a Malla vai ser eterna, porque cando as obras se fan dende o corazón, trascenden os tempos». Durante a súa intervención e igual que Begoña Blanco incidía na importancia de ter as arcas de trigo cheas, Avelino Jácome engadiu que as medas «simbolizan a fartura para todo o ano».
Unha homenaxe para os que xa non están
Facer unha meda, igual que enxertar unha maceira ou podar as cepas no inverno, é algo que aprendemos dos nosos pais e nais, ou dos veciños que empregaron o seu tempo e a súa sabedoría en ensinárnolo. Por iso, cada vez que facemos ese tipo de traballos, ou de recreacións, como é o caso da Malla de Doade, estamos lembrando a esas persoas que poida que xa non estén connosco, pero que perviven dalgunha maneira nese saber que nós debemos transmitirlle á xente máis nova.
Así o defendía onte Avelino Jácome e Maximimo Míguez durante a súa participación na Malla de Doade, da que falará Míguez no programa da TVG O termómetro este venres. «Os que vides detrás de nós, poñédevos as pilas» insistía onte o fundador de Maxideza, bo coñecedor dos traballos agrogandeiros e que difunde agora noutros espazos da canle televisiva autonómica. Nas súas saídas na TVG adoita recurrir ao Museo Casa do Patrón e tamén ao propietario de varias pezas que podemos ver no Museo da Marioneta, no Pazo de Liñares. Manuel Blanco tamén quixo facer fincapé nese apoio da xente de a pé, á marxe do que xa está recibindo a Casa do Patrón por parte das diferentes administracións, para continuar coa recreación da Malla. «O museo loita por manter a memoria e o rural», remarcou.Houbo, tamén, palabras de solidariedade coas persoas afectadas polos lumes forestais en distintos puntos de Ourense e de Pontevedra. Lumes que antano eran bastante menos voraces pola maior actividade no agro e unha poboación tamén máis grande que se encargaba, de xeito desinteresado moitas veces, de manter limpo o entorno.
