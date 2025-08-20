Interrumpen la traída en la calle Camelias

La rotura de una llave de paso provocará hoy la interrupción del servicio de abastecimiento de agua en la calle Camelias de Lalín. La empresa adjudicataria, Aquadeza, informa que el corte se aplicará entre las 10.00 y las 12.00 horas de esta mañana para acometer las reparaciones oportunas. Además, establece para los casos urgentes el número de teléfono 626 98 69 45.