El Estado incrementa hasta los 19 millones sus entregas a los concellos de las comarcas

Las transferencias de administraciones superiores representan para los concellos menos autosuficientes una importante vía de financiación para mantener servicios. Una de ellas es el Estado, que mensualmente realiza aportaciones a cuenta de las administraciones locales y que este año, según las previsiones de Hacienda, supondrán un total de 18.990.855 euros. Es la cuantía que se repartirán los nueve ayuntamientos de las comarcas de la Participación de Ingresos del Estado (PIE). Este importe supone un incremento de dos millones de euros en comparación con el balance del año anterior.

El Ministerio de Hacienda divulga las previsiones de entregas con parámetros en los que se tienen en cuenta cuestiones como la población, presión fiscal y otras reglas con las que se determinan los importes anuales. Por un lado están las participaciones por variables garantizadas con arreglo a la normativa y también se introducen en este baremo compensaciones en el Impuesto de Actividades Económicas según las normas de 2022 y 2005, que en este caso establece fondos adicionales.

A Estrada se mantiene como el ayuntamiento de las comarcas que más dinero obtendrá del Estado y para esta anualidad están previstos exactamente 5.946.397 euros, que son 648.308 más que los fijados para el curso anterior. El incremento se sitúa en el 12,2%. La administración municipal lalinense contará en su caja con 5.548.340 euros, también un 12% más en un año, o lo que es lo mismo un alza para este período de 598.778 euros. Las entregas mensuales al Concello de Silleda dejarán como resultado un volumen económico de 2.496.017 euros, cuantía que se eleva en casi 259.000 euros en un año. La cantidad que le corresponde a Vila de Cruces, según las estimaciones ministeriales, se sitúa en 1.418.058 euros, montante que supone un incremento de once puntos porcentuales. Idéntica subida aplica Hacienda para el Concello de Rodeiro, ahora con aportaciones que sumarán a lo largo del presente año un total de 543.738 euros. Las entregas a cuenta en Agolada ascenderán a 558.721 euros y, a tenor de las cifras oficiales, esta cuantía crecerá un 21,7%. El incremento más moderado de todos los ayuntamientos del área se registra en Dozón que, con un 7,3 por ciento a mayores, llegará hasta los 240.856 euros.

En lo que respecta a la administración municipal focaricense, las entregas a cuenta sumarán en total 680.976 euros, cuantía que implica un alza anual de 59.813 euros. Finalmente, el PIE dejará en Cerdedo-Cotobade 1.553.094 euros, cantidad que sube casi ocho puntos porcentuales en comparación con 2024.

Sin retenciones

Además, la administración central difunde de manera periódica las entregas a cuenta que se gestionan mensualmente y en este caso ya están disponibles los datos de los siete primeros meses del año. Según estas tablas a los nueve ayuntamientos llegaron ya un total de 10.892.476 euros. La distribución por administración local es la siguiente: Lalín (3.160.355 euros), Silleda (1.431.520), Vila de Cruces (814.295), Rodeiro (321.337), Agolada (314.459), Dozón, (149.346), A Estrada (3.397.629), Forcarei (399.014) y Cerdedo-Cotobade (904.516).

Ea relación de entregas Hacienda informa, cuando procede, de las retenciones aplicadas a los ayuntamientos por no remitir, por ejemplo, datos presupuestarios o liquidaciones contables. En estos siete meses no constan incumplimientos de ningún Concello.