«Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»

Francisco Rozados Iglesias nació en O Foxo (A Estrada) y desde muy joven se empapó del espíritu emprendedor familiar, ayudando en una pequeña bodega de vino que después repartían por la zona. Desde aquellos inicios en el mundo empresarial hasta hoy, este estradense ha vivido mucho. Gracias a su esfuerzo y habilidad en los negocios llegó a fundar una de las empresas lácteas más reconocidas de Galicia, la Central Lechera Gallega (Celga). Hoy, a sus 76 años y ya jubilado, observa desde su vivienda la fábrica que creó en el polígono de Cuntis, ahora en manos de aquellos que en su día llegaron como ayuda.

Su hija, Estefanía Rozados es quien nos cuenta la historia de superación de la Central Lechera Gallega, pero también los convulsos años finales en los que la empresa cambió de manos. «Mi padre comenzó repartiendo vino. Le gustaba recorrer mundo, así que un día decidió meterse en el transporte de leche. Se hizo con una ruta importante, transportando leche en cisterna a grandes lácteas», explica. En 1984, tras la caída de la empresa ILGA, vio la oportunidad de comprar sus instalaciones junto a su suegro. Fue el nacimiento de Celga: una pequeña empresa familiar que, reinvirtiendo cada euro ganado, logró crecer contra gigantes internacionales y convertirse en ejemplo de resistencia.

Una de las claves de su éxito estuvo en sus quesos y en su capacidad de innovación. Un ejemplo fue el Palo Santo. «En aquella época era un queso redondo que tenía mucha historia, pero realmente era un queso similar a los de barra. No tenía el sabor que tiene ahora. Nosotros le dimos más estilo, como un Gouda de los grandes. El Palo Santo es un queso de vaca semicurado pero muy bueno y diferente a los demás». Este queso se convirtió en marca registrada, por lo que solo Celga podría fabricar un producto único y reconocido en toda Galicia y España.

“Con trabajo fuimos introduciéndonos en un montón de supermercados de España y Portugal, especialmente con el queso de barra”, explica Estefanía, quien entró en la pujante empresa junto a su hermana Alicia y su hermano Francisco para ayudar en las labores de dirección.

El buen momento cambió en 2007, cuando el Gobierno decretó una subida de diez céntimos en el precio de la leche. Una medida que parecía menor arrastró a la empresa a pérdidas insostenibles: los grandes supermercados tardaban meses en aceptar la subida de precios, mientras Celga, que trabajaba con ganaderos locales, se negaba a abandonar a sus proveedores. En pocos meses, Francisco Rozados perdió grandes sumas de dinero, después de haber invertido varios millones en modernizar la empresa.

El momento de debilidad de Celga por la subida del precio de la leche fue algo que aprovecharon sus rivales. «Los productores de Alemania y Holanda, con sus quesos Edam y Gouda, consiguieron meterse en esta zona durante esa crisis. Aquí en España preferimos calidad aunque sea un poco más caro, pero en ese momento la diferencia entre nuestros productos y los de fuera pasaron a ser de euros. Ese queso barato, especialmente la barra alemana, nos quitó mucho mercado y no quedó más remedio que entrar en concurso de acreedores».

Tras la importante inversión realizada en la empresa, el estradense se enfrentó a un proceso en el que no quiso faltar a sus acuerdos con los ganaderos. «Fue duro pero en unos años logramos levantar el concurso». Esa deuda se fue pagando con lo que iba generando una empresa que no paraba de innovar y buscar nuevos mercados. «Fuimos los primeros en sacar una barra baja en grasa y sal, y también en los primeros a sacar altos en proteína en España. Innovamos hacia lo saludable, porque es algo que nosotros también consumíamos». Para ello contaban con unas grandes instalaciones en Cuntis, convertidas en un símbolo de resistencia.

Pero los golpes continuaron. La pérdida del contrato con una gran superficie por «desacuerdo en el precio» supuso un agujero de 800.000 euros. Lidl les ofreció una gran oportunidad con la creación de una marca blanca, pero para concretar el acuerdo necesitaban una inversión de millón y medio para obtener la ISO (sistema de calidad). Buscaban financiación cuando llegó la pandemia, frenando toda opción de crecimiento.

En medio de esa debilidad, apareció un abogado con una propuesta: la entrada de inversores mexicanos. La familia, agotada y sin opciones, aceptó. Según explican, el acuerdo se firmó en octubre de 2021. Los nuevos inversores llegaron con «promesas de estabilidad y futuro». El acuerdo parecía claro: se quedarían con el 70% de Central Lechera Gallega y, a cambio, realizarían tres pagos en el plazo de tres años. La familia, agotada por las deudas y la presión de años de crisis, aceptó aquellas condiciones con la esperanza de salvar el proyecto al que habían dedicado su vida.

No solo cedieron la mayoría de la empresa, sino que además asumieron «a título personal algunas de las deudas pendientes, confiando en la palabra dada y en que los pagos llegarían puntualmente». Sin embargo, la realidad fue otra: «de los tres pagos comprometidos, únicamente se efectuó el primero. Los otros nunca se realizaron».

«Perdimos el control de la empresa, cargamos sobre nuestras espaldas deudas que no nos correspondían y vimos como el sacrificio de toda una vida quedaba en manos de quienes no cumplieron lo pactado». Lo que debía ser un respiro se convirtió en una herida profunda, una traición que todavía hoy pesa como una losa sobre quienes lo entregaron todo.

Según relatan, los nuevos socios comenzaron a tomar el control, ignorando la experiencia de la familia. «Pronto se perdió el acuerdo con Lidl por no superar inspecciones, y lejos de asumir responsabilidades, nos acusaron de haber actuado de forma premeditada. Incluso llegaron a denunciarnos por abandonar la empresa, cuando todo el mundo sabía que Celga era nuestra vida».

Hoy, Francisco vive con la herida abierta. Aún arrastra préstamos, mientras espera un juicio que se demora. Su hija Estefanía lo cuenta con la voz entrecortada: «A mi padre es como si le hubiesen pasado diez años por encima. Con 76 años, tendría que estar disfrutando lo que trabajó toda su vida, y en cambio no quiere ni salir a la calle. Todo lo que pasó es muy injusto. Es muy fácil que te engañe la gente que viene con dinero cuando estás débil».

A esta carga se suma una angustia más dura: Francisco Rozados ni siquiera sabe si la casa en la que vive, el único refugio que le queda después de haber entregado su vida a la empresa, seguirá siendo suya. La inseguridad de perder su propio hogar se ha convertido en una sombra constante sobre sus días, robándole la paz que tanto merece.