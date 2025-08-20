Destinan 7,2 millones al mantenimiento de las autovías autonómicas AG-53 y AG-54

La Xunta adjudicó por 7.290.527 euros el contrato de conservación y mantenimiento de las autopistas Dozón-Ourense (AG-53) y de su ramal hacia el Carballiño (AG-54) para los próximos cuatro años. Esta intervención, adjudicada a la UTE. Civis Global - Covsa, incluye las tareas de conservación común y de vialidad invernal en estas vías de alta capacidad de titularidad autonómica.

Los trabajos contemplan tareas de vialidad destinadas a facilitar la circulación de los vehículos en esta vía en condiciones idóneas de seguridad y fluidez. El contrato también abarca las actividades de conservación común dirigidas a mantener en buenas condiciones las características funcionales o estructurales de los elementos de la carretera y a corregir los impactos negativos que puedan dificultar la correcta realización de su función. Además, la adjudicataria deberá realizar las actividades de conservación extraordinaria destinadas a poner en situación inicial las características de los elementos de la carretera, o en su caso, a mejorar los estándares iniciales. Está previsto realizar en este nuevo contrato, la renovación de cerramiento de las vías, que se hará según necesidad, tras una revisión exhaustiva del estado de la actual.

También se renovará la planta de fabricación de salmuera y se instalará un nuevo silo en el Alto de San Martiño y se repararán o cambiarán pantallas acústicas y antivandálicas y de marcos de delimitación de la zona de dominio.