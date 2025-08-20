Una debutante de 55 años para la selección gallega

Mónica Vilarelle es una apasionada del tenis desde muy pequeña, aunque sus primeros pasos en el mundo del deporte los dio en la natación. «Mi madre era muy deportista y siempre nos lo inculcaba. Sin embargo, fueron mis hermanos Eduardo y Pablo los que comenzaron a practicar tenis, mientras que yo me dedicaba a la natación. Luego, con el paso de los años y después de comenzar a clases de tenis en el Casino, me fue tirando más». Así fue comenzó una larga relación con este deporte, convirtiéndose, junto a algunas de sus compañeras del Recreo Cultural, en un gran referente a nivel municipal.

Ahora, esa larga trayectoria en el mundo del tenis ha tenido con Mónica un regalo especial y, según reconoce, totalmente inesperado. La Selección Gallega Máster 50 la ha convocado para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, un torneo que tendrá lugar en el mes de septiembre en Castellón. «Cuando me llamaron pensé que era por otra cosa. Yo juego un torneo interclubes y todas nos conocemos. Cuando vi que me llamaba una compañera de Vigo pensé que era porque teníamos que enfrentarnos y me llamaba para organizar. Cuando me dijo que estaba convocada por Galicia le dije que no podía», nos cuenta.

El problema que se encontró Mónica Vilarelle eran las fechas del Nacional, ya que le sería imposible acudir por sus compromisos laborales. Sin embargo, esa llamada y esa convocatoria, la dejaron pensando. Finalmente habló con su jefa y consiguió que cambiase sus vacaciones para poder acudir. «Tengo muchas ganas. Nunca hasta ahora había salido a competir fuera de Galicia. Fue toda una sorpresa para mí», afirma.

Con sus 55 años recién cumplidos, la estradense será una debutante atípica. Muy lejos quedan aquellos años de infancia en los que jugaba en un solar de tierra cercano a la hamburguesería Orly. «En esa zona no había los edificios que hay ahora y mis hermanos y yo jugábamos al tenis sobre tierra. Luego lo asfaltaron y aquello fue un avance», recuerda Mónica Vilarelle.

Después llegó la hora del Casino. «Me llamaban para jugar con el equipo femenino. La primera vez que fui con ellas iba muy nerviosa. Luego ya se me fue pasando. Ahora juego en el equipo de veteranas y a veces me llaman para jugar también con el equipo absoluto, si tienen un hueco y a mí me cuadra bien».

La estradense reconoce que sigue disfrutando del tenis como el primer día o más, tanto que no le importa ir corriendo de un lado para otro y encajando horarios con tal de poder disputar un partido. «Mi hijo juega al fútbol y al tenis. Eso me quita tiempo y hago crucigramas para poder llegar a todo pero me gusta tanto que no me importa».