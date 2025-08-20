Cotobade, epicentro de la música alternativa el Areabesta Festival

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y miembros de la organización presentaron ayer el Areabesta Festival que se celebrará el sábado a partir de las 20.00 horas, en Pozo Negro y pretende convertirse en el epicentro de la música alternativa con la participación de bandas y artistas de sonoridades potentes y atmosféricas.

La cita, incluida en el programa ‘Cerdedo-Cotobade en Sons’, está organizado por el Concello y cuenta con la colaboración de la Asociación Areabesta y de la Asociación Veciñal e Cultural San Martiño de Rebordelo. Además, también cuenta con el patrocinio de la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia.

Según anunciaron en la presentación, el cartel de Areabesta Festival estará formado por Sulfur Giant, Brutal, Mano de Piedra, Cividade Hill y Marcos V. Handpan, representantes de la música alternativa que más suena ahora

Así, Sulfur Giant es una banda conocida por su rock pesado y atmosférico, con influencias del stoner y del blues eléctrico. Sus actuaciones destacan por la intensidad y por las potentes líneas de guitarra.

En cuanto a Brutal es una formación de sonido directo y sin concesiones, que mezcla hardcore, punk y metal, siempre con una puesta en escena enérgica que no deja indiferente al público. Es el ganador del premio Martín Códax de la Música 2025 en categoría Heavy Metal / Metal.

Mano de Piedra es un grupo gallego que apuesta por el rock contundente con letras combativas, cargadas de mensaje social y ritmos que beben del hard rock clásico.

Cividade Hill es una banda que combina elementos del rock alternativo con la melodía y la experimentación, creando atmósferas únicas que viajan entre lo indie y el post-rock.

Finalmente, Marcos V. Handpan es un músico especializado en este peculiar instrumento de percusión melódica, capaz de transportar al público la paisajes sonoros hipnóticas y llenas de sensibilidad.

La organización del «Areabesta Festival» habilitará unas zonas de aparcamiento que estarán situadas en el exterior del campo de fútbol, en la parte lateral y también en la de atrás. Además, estará cortada la carretera de acceso desde el campo de fútbol por lo que para acceder a las viviendas ubicadas en Pozo Negro tendrá que hacerse en sentido de la marcha desde Carballedo.

El festival arrancará a las 20.00 horas y se prolongará hasta entrada la noche, ofreciendo una experiencia única para los amantes de las propuestas musicales originales y lejanas de los circuitos comerciales.