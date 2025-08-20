Los comuneros del monte de Basadroa reclaman cortafuegos y pistas

El presidente de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común d de Basadroa, Outeiro e Ramil, Ánxel Méndez, remitió un escrito al jefe provincial del servicio de incendios de la Xunta, Manuel Francisco Gutiérrez, en el que reclama al gobierno autonómico que ejecute el convenio firmado con los comuneros. «Llevamos mucho tiempo aguantando y avisando desde comienzos de año, realizaron el proyecto pero sobre el terreno llevan tres años sin hacer nada y hace más de dos años que debían haberse realizado cortafuegos y pistas». Por eso, ante un convenio que no ha llegado a materializarse, los comuneros de estas tres parroquias responsabilizan a la Xunta de cualquier desastre que pueda originar un incendio forestal como el que día atrás afectó a O Sexo, A Baiña, Berredo y Val de Sangorza, con 400 hectáreas calcinadas.

En Basadroa, Outeiro y Ramil los comuneros disponen de 350 hectáreas de monte plantado con pino y frondosas autóctonas, así como de una zona de acopio de agua para helicópteros, en caso de incendio. Hay otros dos tanques construidos con fondos propios de la comunidad de montes donde están cargando las cisternas de los tractores para apagar los fuegos de la zona. Méndez lamenta que se haya firmado ese convenio con la Xunta y que exista un proyecto de ordenación «al que nos obligaba la ley, pero que está solo sobre papel, porque en realidad no se hizo nada». A sabiendas de que seguirán produciéndose incendios en un futuro, incide en que «hay que poner medios para minimizar sus efectos».