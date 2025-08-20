Cogami ayudó a encontrar empleo a 257 personas en la provincia el año pasado

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) lucha por los derechos de estas personas, apostando por una visión de mercado laboral más inclusiva y participativa. Para ello, realizan cursos formativos que les faciliten el acceso a distintos tipos de empleo.

Durante este primer semestre de 2025, la oficina de Cogami en Pontevedra ya contabiliza 147 personas insertadas en el mundo laboral. Asimismo, el pasado año contaron con 257 personas empleadas en la provincia. Se trata de datos prometedores, que revelan que una media de más de 22 personas al mes encuentran trabajo gracias a esta organización.

Para ello, Cogami realiza formaciones dirigidas a personas que tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o que cuentan con una incapacidad laboral para su profesión habitual. Estos cursos son diversos y están adaptados a las necesidades del mercado laboral y a las capacidades de los participantes.

Este año en Pontevedra se han realizado programas de limpieza hospitalaria, gestión de «stock» y manejo de carretilla elevadora, manipulación de alimentos, acompañante de transporte escolar y actividades de conserjería y recepción. Cada formación está pensada para facilitar la inserción laboral en sectores reales y con demanda, ofreciendo competencias prácticas y útiles para el día a día profesional.

Según comentan desde Cogami, «la mayoría del alumnado termina el curso con éxito. En los casos en los que no lo hacen, suele ser porque se consigue su inserción laboral antes de que finalice», lo que para la organización es una excelente noticia.

Asimismo, con afán de mejorar, se realizan encuestas de valoración después de las actividades formativas. Tras el análisis de estos datos, se aplican correcciones que permiten ofrecer una docencia cada vez más ajustada a las necesidades reales de las personas y del mercado laboral, adaptando los contenidos que se imparten y su metodología, así como el acompañamiento que se ofrece.

En general, los participantes destacan tanto el buen ambiente de apoyo como el generado en los grupos, donde se crean vínculos que van más allá de los cursos. Asimismo, también resaltan la utilidad práctica de la formación y la confianza que ganan a lo largo del proceso. De esta forma, se sienten más preparados para afrontar el mundo laboral con seguridad e ilusión.

Tal y como indican desde Cogami, «cada vez más empresas apuestan por la inclusión y el compromiso social como elemento diferenciador». Cualquier empresa que esté dispuesta a participar puede contactar con la organización, cuyo servicio de empleo se encargará de todo el proceso. «La inclusión comienza con un gesto. Ese gesto puede ser abrir las puertas de tu empresa».

Además, en Pontevedra, la organización también ofrece atención diurna en el centro de Monte Porreiro, al que acceden dieciocho personas con discapacidad para mejorar su autonomía y la de sus familias.

En definitiva, Cogami surge en 1990 con el objetivo de que se produzca un cambio social. Nueve años más tarde, comienza a impartir formación, mediante la que se consigue proporcionar oportunidades de trabajo a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral.

Plazas para el curso de auxiliar de productos frescos

Las inscripciones para el curso de auxiliar de productos frescos, desarrollado por Cogami, ya se encuentran abiertas. La formación se dirige exclusivamente a personas con certificado de discapacidad o de incapacidad laboral que estén interesadas en mejorar su empleabilidad en el sector de la alimentación.El curso se imparte en Pontevedra, a partir del 8 de septiembre por las tardes, y cuenta con 185 horas, de las cuales 100 son prácticas en empresas. El objetivo es dotar a los participantes de conocimientos para trabajar en secciones como carnicería, charcutería, pescadería y frutería. El alumnado aprenderá competencias prácticas como despachar al público, montar un mostrador, realizar pedidos, implantar ofertas y aplicar controles de seguridad e higiene alimentaria.En la formación se aplicarán diversas medidas de adaptación, como apoyo personalizado y continuo, espacios accesibles y medidas de conciliación, como es el caso de la disposición de horarios flexibles con la habilitación de una bolsa de horas que pueden usar en caso de cualquier necesidad personal. La docencia se imparte por personales cualificados en capacitación para el empleo y con experiencia en el sector. Se trata de un curso que forma parte del programa «Máis Emprego», financiado por la Fundación La Caixa y los Fondos Sociales Europeos Plus, además de la colaboración de Supermercados Froiz.