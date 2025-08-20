La Central comercializa en su subasta de ayer más de 900 terneros de recría
Si la semana pasada la subasta de ganado de Silleda redujo la presencia de terneros de recría a los pasteros, ninguno de raza frisona, la sesión de ayer recuperó la afluencia de este tipo de animales. A las instalaciones del recinto ferial acudieron 945 terneros, de los que 917 encontraron comprador, movilizando un volumen económico de 496.057 euros. Más escasa fue la afluencia de vacuno mayor, pasando de 248 a 197, con 178 ventas. Algo semejante ocurrió con los terneros carniceros, que ayer se contabilizaron un total de 160 (146 vendidos), mientras que siete días antes se comercializaran 222 de los 233 presentes en la puja.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- «Cuando los vi pedir ayuda pensé que era mentira»