La Central comercializa en su subasta de ayer más de 900 terneros de recría

Si la semana pasada la subasta de ganado de Silleda redujo la presencia de terneros de recría a los pasteros, ninguno de raza frisona, la sesión de ayer recuperó la afluencia de este tipo de animales. A las instalaciones del recinto ferial acudieron 945 terneros, de los que 917 encontraron comprador, movilizando un volumen económico de 496.057 euros. Más escasa fue la afluencia de vacuno mayor, pasando de 248 a 197, con 178 ventas. Algo semejante ocurrió con los terneros carniceros, que ayer se contabilizaron un total de 160 (146 vendidos), mientras que siete días antes se comercializaran 222 de los 233 presentes en la puja.