Las bonificaciones disparan el uso del bus metropolitano de Santiago

El Área de Transporte Metropolitano (ATM) de Santiago, que agrupa a 18 concellos —Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, A Estrada, Negreira, Ordes, Oroso, Padrón, O Pino, Rois, Santiago de Compostela, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vila de Cruces— y cuenta con 429 líneas de autobús y más de 5.800 paradas, está experimentado un crecimiento sostenido tanto en el número de beneficiarios como en los viajes bonificados.

Según los datos recopilados hasta junio de 2025, cerca de 50.000 personas tienen derecho a desplazarse gratis o con descuentos en la red pública de autobús interurbano, a través de la Tarxeta Xente Nova (TXN) para menores de 21 años —que permite hasta 60 viajes gratuitos al mes— y de la Tarifa +65, disponible para mayores de 65 años con la Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG), que también incluye hasta 60 trayectos mensuales subvencionados.

Cifras al alza

A finales de 2024 había en la ATM compostelana 26.132 titulares de la TXN y 20.676 beneficiarios de la Tarifa +65. En el primer semestre de 2025 las cifras crecieron hasta 27.534 y 22.399, lo que supone incrementos del 5,4% y 8,3%, respectivamente.

El impacto es notable: en 2024 se bonificaron 1,42 millones de viajes de vecinos de estos 18 concellos, con independencia de su destino en Galicia. En lo que va de 2025 se han subvencionado ya 760.452 trayectos, de los cuales 613.808 son dentro del ámbito estrictamente metropolitano.

La inversión pública para sostener estas bonificaciones alcanzó en 2024 casi un millón de euros: 680.935 € para la TXN y 258.665 € para la +65. En trayectos dentro de la propia ATM, el gasto fue de 398.087 € y 138.889 €, respectivamente. Durante los seis primeros meses de 2025, el importe bonificado ascendió a cerca de 675.000 €, con 506.833 € para la TXN y 166.813 € para la +65; en los desplazamientos internos de la ATM, 220.785 € y 80.467 €, respectivamente.

Santiago de Compostela concentra buena parte del uso de este sistema. El 57% de los beneficiarios de la Tarifa +65 residen en la capital, y sus desplazamientos supusieron el 43% de los viajes en 2024 y el 49% en el primer semestre de 2025.

Entre los jóvenes, el 42% de los titulares de la TXN eran compostelanos en 2024, pero su peso en los viajes se disparó del 23% al 50% en 2025, y esto resulta aún más notable si se tiene en cuenta que estos datos solo incluyen los trayectos interurbanos entre concellos, sin contar los realizados dentro de la propia ciudad.

Convenio hasta 2028

En noviembre de 2024, la Xunta y los 18 concellos del área llegaron a un acuerdo para prorrogar por cuatro años el convenio del Plan de Transporte Metropolitano, con una financiación anual de 1,2 millones de euros por parte del Gobierno gallego y 288.000 € aportados por los municipios.

El acuerdo garantiza el mantenimiento de todas las bonificaciones existentes —80% de descuento en billetes interurbanos, transbordos gratuitos y reducciones para usuarios frecuentes (15%) y familias numerosas (hasta el 50%)— y refuerza la accesibilidad al transporte público para miles de vecinos.