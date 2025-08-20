El BNG de Lalín reivindica un Espazo Xove «útil, vivo y con contenido»

El BNG de Lalín considera que el Espazo Xove debe convertirse en un recinto con servicios y actividades para los jóvenes dejando así lo que considera la infrautilización del inmueble propiedad de la Xunta durante los últimos años. Su responsable local, Mari Fernández, defiende la puesta en valor de la instalación «para poner punto y final a la política de castigo y abandono continuado a los jóvenes por el gobierno municipal y por la Xunta.

Los nacionalistas elaboraron siete propuestas con el objetivo de que la antes denominada Casa da Xuventude se convierta en un espacio «útil, vivo, dinámico y con contenido». Así, plantea la creación de un Servizo Municipal de Apoio á Emancipación Xuvenil, que ofrezca asesoramiento en vivienda, empleo y emprendimiento, ayudando a a los más jóvenes del municipio a construir proyectos de vida propios en un contexto marcado por la precariedad. En segundo lugar, la formación frentista defiende la habilitación de un espacio multidisciplinar para la creación y exposición artística, que sirva como escaparate del talento juvenil lalinense.

Apuesta por la puesta en marcha de un programa estable de actividades culturales, formativas y de ocio y la creación de un Consello Local da Xuventude, que participe de manera activa en la gestión y programación de esta infraestructura situada en la zona de Penatoares .Pide un modelo de gestión participativo y autogestionado, donde la juventud tenga voz en la definición de las actividades y alternativas de ocio, garantizando que respondan a sus necesidades reales. También propone impulsar acciones de prevención en salud, con foco en la lucha contra trastornos aditivos como la ludopatía, el consumo de drogas o el alcohol. Finalmente, demanda la creación de un servicio de asesoramiento afectivo-sexual, con especial énfasis en la sensibilización contra las violencias LGBTfóbicas, para promover relaciones saludables e inclusivas.

El BNG trasladará estas propuestas al Gobierno local, instando la que el Espazo Xove «no quede en una construcción vacía de contenido». «Queremos que sea un espacio vivo, donde la juventud encuentre apoyo, oportunidades y alternativas reales de ocio y para su desarrollo», concluye Mari Fernández.