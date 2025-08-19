Soutelo de Montes enche a Festa do Gaiteiro de actos culturais e musicais
O pregón correrá a cargo do músico e profesor Xaime Estévez e contará coas actuacións de Os Terribles de Donas, Lus de Keikoa, Os Abrentes, Ardentía e Francisco Castro
O Concello de Forcarei vén de presentar a 46ª Festa do Gaiteiro, que se celebrará este próximo sábado 23 de agosto, co obxectivo de consolidar a Soutelo de Montes como a capital da gaita de Galicia a través dunha decena de actividades culturais e musicais e o acto central de honra e lembranza a Avelino Cachafeiro.
O certame, que conta coa colaboración da Xunta de Galicia, o programa +Música da Deputación de Pontevedra e Abanca, foi presentado esta mañá pola alcaldesa, Belén Cachafeiro; o sobriño e voceiro do legado do gaiteiro de Soutelo, Bautista Alberte; e o gaiteiro e coorganizador, Rubén Troitiño.
«No noso concello temos moitas cousas destacadas, pero posiblemente a Festa do Gaiteiro e a importancia deste instrumento sexa a máis importante de todas elas, porque neste eido somos, indiscutiblemente, a principal referenza de toda Galicia”, sinalou a rexedora, que agarda que esta cita sexa un éxito “na que a música da gaita de Soutelo faga vibrar e sentor a toda a nosa terra».
Un programa completo
A festa comezará ás 11.00 horas cun pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas de Forcarei e posteriormente procederase á recepción das autoridades na Praza do Gaiteiro da localidade soutelana.
A mediodía terá lugar un acto de honra a Avelino Cachafeiro cunha ofrenda floral de lembranza no seu monumento e intervirá a alcaldesa forcaricense para dar paso ao pregón a cargo do músico e profesor vigués Xaime Estévez e rematar coa interpretación do himno galego a cargo da Banda de Gaitas de Forcarei.
A continuación, sobre as 12.30 horas, terá lugar un concerto de Os Terribles de Donas antes do xantar popular. Xa pola tarde, actuarán Lus de Keikoa, ás 16.00 horas, e Os Abrentes de Cerdedo, sobre as 17.15 horas, antes da celebración da tradicional ruada aberta.
Finalmente, a festa concluirá cos concertos nocturnos de Ardentía, fixado para as 22.00 horas, e Francisco Castro e A Banda dos Borges, previsto para as 23.30 horas.
Unha edición especial
Cabe recordar que a edición do ano pasado estivo marcada pola conmemoración do século transcorrido desde aquel mes de xullo no que Avelino Cachafeiro fíxose co título de Mellor Gaiteiro de Galicia. Por este motivo, a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, foi a pregoeira dunha nova edición da Festa do Gaiteiro en Soutelo de Montes, o berce forcaricense do soado músico. Ademais, a festa trasladouse ao día 31 de agosto.
- Davila 17/08/2025